Jana Rovenská, Právo

„Často se mě ptají, zda je to můj poslední film. Odpovídám jen, že bych si to přál, ale jistě to nevím. Už po filmu Million Dollar Baby (2004) jsem chtěl skončit či dál jen režírovat, ale postava rasistického veterána korejské války v Gran Torinu mě čtyři roky poté zaujala natolik, že jsem si ji musel zahrát. Něco podobného se mi stalo po deseti letech i s Pašerákem, toho jsem taky musel dát,“ prozrazuje s úsměvem.

A čím ho titulní postava Earla Stonea v krimi Pašerák (2018) tak upoutala? „Earl Stone je v blbé situaci. Je starý, opuštěný a kvůli neplacení hypotéky může přijít i o majetek své firmy. Nutně potřebuje peníze a nabízené místo řidiče přichází v pravý čas. Neví jen, že se upsal jako kurýr mexickému drogovému kartelu. Počíná si tak dobře, že dostává celý obchod s drogami na starost.

A jakmile si přijde na peníze, nemůže odolat tomu, aby si nehrál na Robina Hooda a nečinil dobro lidem, které dlouho opomíjel. Pořád je ale na špatné straně zákona a staré hříchy ho dohánějí. A právě tento příběh o chlapíkovi, který musí čelit tolika psychickým i emocionálním překážkám, a navíc v mém věku, se mi zalíbil,“ vysvětluje tvůrce.

Video

Trailer k filmu Pašerák; Vertical Entertainment CZ

Při práci mu fandí všichni herci, kteří s ním kdy měli tu čest točit. Bradley Cooper, který hrál v jeho válečném Americkém sniperu (2014) a sešel se s ním i v Pašerákovi, říká: „Sledovat Clinta je fantazie. Má totiž spoustu energie, nezapře sportovce. Vyskočí ze židle jako klokan, až pak si uvědomí, že téměř v devadesáti takhle nikdo neskáče, a začne si dávat pozor, aby hrál opravdu starého.“

Proč ale Eastwood tolik pracuje v době, kdy jeho vrstevníci už dávno odpočívají?

„Zrovna tuhle jsem si říkal, že jsem zase natočil dva filmy, a k tomu ještě napsal muziku, proč to proboha dělám? Potom jsem se rozesmál, dělám to proto, že se mi to líbí, vlastně už točím jen pro radost. Když jsem zhruba před padesáti lety zakládal svou produkční společnost Malpaso, byl jsem jedním z prvních hereckých režisérů, takže jsem musel pořád něco dokazovat jak sobě, tak ostatním. Jsem pyšný na to, že jsem to riskl. Díky tomu jsem byl schopný si pak regulovat vlastní osud.“

Krimi Pašerák režíroval, ztvárnil i hlavní roli.

FOTO: Vertical-Ent.

Filmování ho naplňuje i dnes. „S každým dalším snímkem, který točím a ve kterém hraju, se něčemu novému přiučím. Když zažívám ta dobrodružství, vyprávím příběhy a řeším problémy, které přinášejí, snažím si představit, jak bych si s nimi ve skutečnosti poradil já sám. A právě to dělá hereckou dráhu pro mě tak přitažlivou,“ tvrdí zasvěceně.

Ke svému image už dávno nepotřebuje cigáro a kolty proklatě nízko. Punc westernové legendy ale Eastwoodovi nikdo neodpáře. Když se vysloví jeho jméno, celé generace diváků si vybaví ostře řezané rysy energickou bradu, šlachovitou postavu a pohled samotáře. Tak si ho vryli do paměti ti, pro které se stal prototypem strážců zákona a odvážných mužů Divokého západu.

„Nikdy jsem přitom kovbojem nebyl. Stačilo ale, abych si natáhl kostkovanou košili a džíny opásal kolty, na hlavu nasadil stetson a nikdo lidem nevymluvil, že jsem se nenarodil v sedle,“ dává po letech k dobrému.

Pro svůj jediný romantický film Madisonské mosty si v roce 1995 vybral Meryl Streepovou.

FOTO: Profimedia.cz

Metr a devadesát pět centimetrů vysoký a pohledný Eastwood splňoval všechny představy Hollywoodu. Když ho v roce 1955 angažovalo Universal Studios, dostal okamžitě roli sice v béčkovém filmu, ale za tehdy velký honorář: 75 dolarů týdně.

Pak se ale jednomu z producentů znelíbil jeho příliš výrazný ohryzek a dveře studia se za ním na půldruhého roku zavřely.

On si ale umínil, že se stane hercem za každou cenu. Pokračovat ve studiu ekonomie, pro kterou se původně rozhodl, nechtěl, a tak se živil všelijak. Za mizerných pár dolarů fyzicky zdatný Clint kopal bazény, předcvičoval v posilovnách, dělal plavčíka a trpělivě čekal, až se na něho konečně usměje štěstí.

Pomohla mu náhoda. Při návštěvě kamaráda v ateliérech televizní společnosti CBS si ho všiml producent, který hledal představitele do televizního seriálu Rawhide (1959). A tak se zrodila jeho slavná westernová postava Rowdyho Yatese a udělala z něho v devětadvaceti hvězdu.

Eastwooda však víc přitahovalo velké plátno. Zazářil v kultovní trilogii špagetových westernů italského režiséra Sergia Leoneho: Pro hrst dolarů (1964), Pro pár dolarů navíc (1965) a Hodný, zlý a ošklivý (1966).

Od roku 1971 pak začal filmy i režírovat. V roce 1992 dostává za western Nesmiřitelní svého prvního Oscara za režii a za nejlepší film. Od té doby střídá úspěšně hraní s režií nebo kombinuje obojí a tvoří nejméně jeden film ročně.

Jen namátkou, ať už to byl výborný Dokonalý svět (1993), romantické Madisonské mosty (1995), mysteriózní Tajemná řeka (2003), válečné drama Dopisy z Iwo Jimy (2006), nebo už jmenované filmy Million Dollar Baby, Gran Torino, Americký sniper a Pašerák.

Není tedy divu, že je jeho filmový život ověnčený desítkami prestižních cen. Vedle pěti zlatých sošek Oscarů mu nechybí ani ta noblesní francouzská Rytíř krásných umění. A jako takový se jistě navěky zapíše i do hollywoodské síně slávy.