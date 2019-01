Dana Sokolová, Novinky

Při poklesu teploty dochází k vysušování vrchní vrstvy pokožky, která se méně mastí a snižuje se její přirozená obranyschopnost. To nejhorší, co pro pokožku můžete udělat, je neustálé přecházení z tepla do zimy.

„Častým zimním nešvarem je, že venku sundáváme a nandáváme rukavice. Většinou z důvodu používání mobilního telefonu. Pokud využíváte chytrý mobilní telefon, pořiďte si speciální rukavice na ovládání dotykové obrazovky. Nebudete tak muset stále sundávat rukavice a vystavovat ruce zbytečnému mrazu, který urychluje vysušování a může u lidí s citlivou pletí způsobit popraskanou kůži,” upozorňuje dermatoložka Lucie Mansfeldová z Perfect Clinic Dermatology.

V zimě si ruce také častěji myjeme v touze po ochraně před choroboplodnými zárodky. Používání horké vody a agresivního mýdla ovšem poškozuje ochrannou vrstvu pokožky, a to ve výsledku způsobí její další vysušování.

„Proto je důležité vyvarovat se horké vody a používat co nejšetrnější prostředky na mytí rukou, např. hydratační mýdla s vysokým obsahem aloe vera, která vaši pokožku nevysušují,” doporučuje Dana Hodanová, osobní terapeutka ze Studia Danah.

Máte-li citlivou či suchou pleť, používejte přípravky s nižším PH faktorem, které je k rukám šetrnější. „Ruce pak také při vysoušení ručníkem ´nedrhněte´, ale jemnými pohyby usušte. Pokud si jdete pouze opláchnout ruce, nemusíte používat mýdlo, stačí vlažná čistá voda,” radí Lucie Mansfeldová.

Eucerin Aquaphor regenerační mast - chrání pokožku za chladných a větrných dnů, včetně té kojenecké, urychluje regenerační proces zahojených ran, včetně drobných popálenin, pečuje o suché ruce a nehtovou kůžičku, poradí si i s popraskanými patami, 239 Kč.

FOTO: archív firmy

Jednou měsíčně ruce ošetřete jemným peelingem

Peeling odstraní odumřelé buňky a pokožka pak lépe přijme a vstřebá hydratační krémy a výživu. Můžete použít speciální k tomu určený, nebo si ho doma vyrobit.

Je to velmi jednoduché. Stačí smíchat tři lžíce olivového oleje se dvěma lžícemi cukru. Vzniklou pastu pak naneste v silné vrstvě na ruce a jemně ji vmasírujte. Poté peeling opláchněte vlažnou vodou a jemně ruce vysušte.

FOTO: archív firem

Foto zleva: Oriflame Peeling na ruce Milk & Honey Gold, 169 Kč; L´Occitane Minutový peeling na ruce, 385 Kč; Manufaktura Výživný a zjemňující peeling na ruce s mandlovým olejem, 159 Kč; Fikkerkts Gardener’s Hand Scrub With Cracked Walnut - s drcenými skořápkami vlašských ořechů, Fann 399 Kč; Lush Salted Coconut Peeling na ruce - krémový kokosový peeling s mořskou solí, 375 Kč; Orsay Minerální olejový peeling na ruce a tělo Ženšen a zázvor, Vivaco 259 Kč

Výživný zábal rukou



Jako doplněk základního ošetření rukou vyzkoušejte jednou týdně regenerační zábaly. Použijte k tomu buď váš oblíbený krém na ruce, ideálně na olejovém základu, či jen smíchaný olivový olej s medem.

Ve větší vrstvě naneste na ruce, navlékněte na ně speciální kosmetické rukavice, igelitové rukavice či mikrotenové sáčky a pro rychlé zahřátí si ještě navrch natáhněte rukavice ze silnější froté látky či teplé bavlněné ponožky.

Mikroten a teplo zlepší vstřebávání tukovitých látek. Po 30 minutách působení přebytky krému utřete nebo vmasírujte do pokožky.

FOTO: archív firem

Foto zleva: L´Occitane Balzám na ruce s bambuckým máslem, 660 Kč; Lancome Nutrix Royal Mains - chrání pokožku, která je neustále vystavována vnějším agresorům a teplotním změnám, 890 Kč; Bioderma Atoderm Krém na ruce a nehty - regeneruje a vyživuje pokožku rukou, posiluje její hydrolipidický film a její biologickou bariéru, 103 Kč; Dermacol Natural výživný mandlový krém na ruce, 49 Kč; Yves Rocher Zimní balzám na ruce s bio arnikou - intenzivní léčba se zklidňujícími účinky. Chrání pokožku rukou před puchýři a prasklinami,199 Kč; Eos Krém na ruce Berry Blossom - hydratuje vaše ruce a pečuje o ně antioxidanty a extrakty z aloe vera a kakaového másla, 139 Kč.

Zábal můžete aplikovat také před spaním, jen už nepoužívejte igelit, natřené ruce jen vložte do bavlněných rukavic a jděte spát. Vhodné jsou i parafínové zábaly, které zjemní pokožku, a zároveň ji krásně prohřejí.

FOTO: archiv firem

Foto zleva: Nivea Krém na ruce se včelím voskem Protective Care, 45 Kč; Indulona Krém na ruce s rychlým vstřebáváním, 49 Kč; Marionnaud Green Hand cream, 169 Kč; Manufaktura Jemný krém na ruce se solí z Mrtvého moře, ovesným výtažkem a bambuckým máslem, 169 Kč; fenjal Intensive Care Hand Cream - s obsahem vzácného přírodního bambuckého másla, avokádovým olejem, panthenolem a vitamínem E, Fann 109 Kč; Eucerin UreaRepair Plus 5% krém na ruce, 249 Kč

Péče o nehtovou kůžičku a nehty



Velkou pozornost věnujte i nehtovému lůžku a jemné kůžičce v okolí nehtu, která plní ochrannou funkci a je velmi náchylná k nejrůznějším záděrám. Použít na ni můžete jednak krém na ruce nebo také speciální olej na nehtovou kůžičku. Ten lze vmasírovat i těsně před spaním.

Kůžičku nikdy nestříhejte. Jen ji na 10 minut natřete speciálním změkčovačem a pak ji dřevěnou tyčinkou, určenou na ošetření kůže, zatlačte. Poté kůžičku potřete výživným olejíčkem anebo jen kokosovým či mandlovým olejem.

Zdravý nehet roste průměrnou rychlostí 2-3 mm za měsíc. Růst nehtu nepřímo ovlivňuje nedostatek aminokyselin, minerálů (selen a zinek) a vitamínů (A, B a E) v organismu. Pokud má nehet nedostatek vody či některého z minerálů, pak nejčastěji dochází k jeho lámavosti. Je dobré tak dbát nejen na dostatečnou hydrataci, ale i jídelníček.

Mezi potraviny, které podporují růst nehtu, patří dýňová semínka, para ořechy, tuňák žlutoploutvý, fazole, mořské řasy či pšeničné klíčky. Pokud si nejste jistá, zda máte dostatek selenu a zinku v běžné potravě, sáhněte po doplňcích stravy. Vitamíny můžete do pokožky dostat i skrz výživné krémy.

Nehty upravujte pomocí pilníku, a to do stejného tvaru a stejné délky. Při pilování postupujte od krajů nehtu ke středu.

FOTO: archív firmy

Foto zleva: Aromatica Kosmín na nehtová lůžka mast - bylinná mast s vysokým obsahem pupalkového oleje a vitamínu E, Dr.Max 89 Kč; Delibutus Konopná péče na nehty a lůžka - pečuje o zdraví jemné pokožky a chrání ji před vznikem záděr, také posiluje jemné lámavé nehty, Biooo 180 Kč; Mavala Cuticle Oil - zajistí při pravidelném ošetření zdravou a pružnou kůžičku, aniž by narušoval manikúru, 315 Kč; Oriflame Olej na nehty a nehtovou kůžičku The ONE - obsahuje vyživující arganový olej a hydratační okurkovou šťávu, 169 Kč; Sante Olej na nehty a nehtové lůžko - s výtažky z karamboly a physallis zjemňuje nehtové lůžko a podporuje zdravý růst nehtů. Pomůže v nich vyhladit drobné rýhy a dodá jim krásný lesk, 136 Kč; L´occitane Olej na nehty a nehtovou kůžičku - obsahuje 30 % bambuckého oleje, balení je opatřené aplikátorem se štětečkem pro snadné a hygienické použití, 360 Kč; Sally Hansen Vyživující olejíček na nehty a kůžičku s vitamínem E, 149 Kč



Dopřejte si jednou za čas i regenerační masáž rukou



„Masáž horních končetin začínáme promasírováním a uvolněním prstů, věnujeme se jim jednotlivě a pečlivě. Pokračujeme dlaní, dále promasírujeme hřbet ruky, uvolníme klouby zápěstí, dále předloktí, paže a nakonec ramena a šíji,“ vysvětluje Dana Hodanová.

„Svaly bývají i kvůli každodennímu stresu v oblasti ramen a šíje velmi ztuhlé a napjaté. Díky klasické masáži se krásně uvolní a zregenerují, budete se cítit odpočatá a plná energie,” dodává terapeutka.

Jak pokožku na rukou omladit



Čas bohužel nezastavíme, pokud se už věk začíná projevovat na rukou v podobě svraštělé a suše vypadající pokožky, je dobré zkusit omlazující dermatologické zákroky.

„Volte ty, které vám hloubkovou aplikací dodají potřebnou hydrataci, vhodné vitamíny, a tím pokožku vizuálně omladí. Ideálním zákrokem je mezoterapie, která se neprovádí pouze na obličeji, ale velmi efektivně ji můžete využít právě na hřbetech rukou či například v dekoltu,“ vysvětluje Lucie Mansfeldová.

Pokud vás na rukou trápí pigmentové skvrny, je vhodný chemický peeling, který krásně sjednocuje tón pleti a pomáhá nežádoucí pigmentaci odstraňovat.