Kristýna Léblová, jdu, Novinky

Petr měl odmala blíže k holkám než klukům. Že je skutečně jiný, si uvědomil již v základní škole, kde mu jeho jinakost dávaly děti najevo.

„Třeba kluci mě nikdy neměli rádi. Nebylo to vůbec jednoduché období,” svěřila se modelka.

Už jako malý chlapeček se choval jako holčička.

FOTO: archiv P. Nitky

Vždy ji bavilo cestování, a tak vystudovala cestovní ruch, poté se vydala s kamarádkou pracovat do Ameriky, kde na pláži pronajímaly lehátka a slunečníky. V té době se již vžila do role ženy.

Studovat do Austrálie tedy již odjížděla jako Peťa Nitka. Tam si jí všiml agent a začala se věnovat modelingu. Jak dnes přiznává, její jinakost byla pro klienty vždy velmi zajímavá.

„V každé zemi, kde jsem předváděla, se o mně psalo, že jsem první transgender modelka Československa. Například v Indii, v Jižní Africe a tak dále, takže to samozřejmě všichni věděli, kdo jsem, co mám před sebou a za sebou a jakou mám biologickou historii,“ vypráví modelka s tím, že to vnímá jako obrovskou výhodu.

Transformace

Ve třiadvaceti letech začala Peťa s hormonální léčbou. V tu chvíli se jí změnil svět. Hormony způsobily nejen fyzické, ale i psychické změny.

„Začala mi růst prsa, ta ještě tak rok prý porostou, zadek, zjemnil se mi obličej. A pořád brečím, i bez důvodu,“ směje se tmavovláska (s vlastními přírodními vlasy, pozn. red.).

Peťa je modelka, o kterou je zájem i ve světě.

FOTO: Novinky

Své „druhé“ narozeniny slaví 9. listopadu. To je datum, kdy její transformace na ženu byla operací dokonána.

„Když jsem se probudila po operaci, byl to docela masakr. Bolelo to, ale dalo se to zvládnout. Určitě bych do toho šla ale znovu, hlavně proto, že to vše perfektně funguje a je to super,“ usmívá se.

Partnerský život

V partnerském životě je Peťa spokojena. „Zatím neplánujeme rodinu. Jednou ji ale určitě chtít budu. Je to můj sen mít dítě,“ přiznává.

Peťa by ráda zveřejněním svého příběhu dodala odvahu ostatním ženám s podobnou životní zkušeností.

FOTO: archiv P. Nitky

Pomoc ostatním

Peťa se svým příběhem vystoupila na veřejnost, protože by ráda dodala odvahu ostatním.

„Chtěla bych motivovat lidi k tomu, že si můžeme dělat v životě, co chceme. Píše mi strašně moc holek, jako jsem já, že nemají odvahu podstoupit to, co já. Myslím si, že v Česku máme veškeré podmínky to udělat. Je to sice nepříjemný a zdlouhavý proces, ale myslím si, že si musíme jít hlavně za svým snem,“ říká rozhodně.