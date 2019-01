Andrea Zunová, Právo

Čokoládové lodičky vyrobil chocolatier Vladimír Cahlík v pražské čokoládové manufaktuře Ellory. On a jeho kolegové zákazníkům nabízejí nejen zmíněné dárky podle jejich přání, ale pro chutnou konzumaci i tabulkové čokolády, pralinky, karamely, nebo figurky.

Všechny jejich speciality jsou vyráběny pouze ručně, bez použití techniky. Každý produkt je tedy originálem a je vyroben ze skutečné čokolády.

Co to vlastně skutečná čokoláda je? Při její výrobě se užívají pouze prvotřídně vybírané suroviny s francouzskou známkou kvality Noble Ingredients. Tu si nechal patentovat francouzský chocolatier Michel Cluizel, který vyráběl vysoce kvalitní čokolády ve francouzském městečku Damville v Normandii od roku 1948.

Pravá čokoláda může být jen hořká a je jednou z deseti nejzdravějších potravin světa.

FOTO: archív manufaktury Ellory (2x)

Tento světoznámý chocolatier otevřel svůj první pralinkový boutique v Paříži roku 1987 a od té doby se podílí na výrobě té nejchutnější čokolády vůbec.

Cluizel si dává záležet na tom, aby byla čokoláda vyráběna z čistého kakaového másla, bez jakýchkoli příměsí rostlinných tuků, s třtinovým cukrem místo cukru řepného, s přírodním Bourbonem vanilkou namísto vanilinu, zároveň nepoužívá lecitin sojový, ale slunečnicový a všechny výrobky jsou bez přítomnosti geneticky modifikovaných organismů.

Proto v čokoládě Ellory nejsou žádná éčka, margaríny, umělá dochucovadla či jiné přídavné prášky.

Nápis bio je velká móda

Podle Vladimíra Cahlíka nebylo těžké se na světový trh s kvalitní čokoládou a ingrediencemi dostat.

„Když člověk hledá, tak kvalitní suroviny nakoupí, protože ony jsou. Je ale pravda, že jde především o peníze. Obecně je na trhu problém, že jednu stranu tvoří tzv. nečokoláda a druhou tzv. bio čokoláda. Ta je nejen nesmyslně drahá, ale ani nesplňuje kvalitu. Nápis bio je velká móda, ale vůbec nemá logiku. Dobří producenti ho vůbec nepoužívají. Ale ti, co to neumějí, vezmou někde nějaké podřadné boby, něco z nich uplácají a dají na to nálepku bio,“ říká.

Pravá čokoláda podle něj může být jen hořká a je jednou z deseti nejzdravějších potravin světa. Mléčná vznikla až přidáním sušeného mléka. Fakt, že se po pravé čokoládě netloustne, potvrzuje sám Vladimír Cahlík svou postavou. Je totiž štíhlý. A to v podstatě všechno, co vyrábí, ochutnává.

Čokoláda je také antidepresivum, antioxidant a afrodiziakum.

„Když budete denně jíst dvě kostičky pravé čokolády, upraví se vám trávení a opravdu zhubnete. Čokoláda je také antidepresivum, antioxidant a afrodiziakum. Působí kladně na krevní oběh, vysoký tlak a trávení jako takové,“ vysvětluje.

Dodává, že zákazníkům nabízí sedm druhů čokolád, včetně mléčné. Časem počítá, že se nabídka rozšíří. Už brzy se v ní objeví také dort Ellory, který je opravdu celý z čokolády. Je založen na konzistenci dvanácti jednotlivých vrstev.

„K finálové podobě dortu vedla dlouhá a trnitá dvouletá cesta. Dělali jsme různé degustace, zkoušky, tu jsme něco ubrali, tu přidali. Až jsme se dopracovali ke zdárnému konci, kde je spokojenost na všech stranách. Jsem přesvědčen, že to bude zcela unikátní věc na trhu,“ vypráví.

Petřínská rozhledna z čokolády

Čokoláda je podle Vladimíra Cahlíka také výborný materiál k modelování. Jeho kolegové z ní vytvořili metrovou Petřínskou rozhlednu a ve výkladní skříni manufaktury sedí čokoládová slečna.

Přesto říká, že jsou teprve na začátku zkoumání, co všechno je možné z čokolády udělat.

Nicméně odlít si svou tabulku čokolády může i návštěvník manufaktury. A každý má možnost ochutnat z nabízených čokoládových dobrot.

Koupit si pak může od jednoho kusu pralinky po celé balení, tabulkovou čokoládu, krabičku karamel, nebo dárkové balení s věnováním. Výrobu čokolády pak je možné pozorovat v otevřené kuchyni.