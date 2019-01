Lucie Jandová, Právo

Karty začala vykládat už jako holka. Měla intuici a empatii, kterou tím zúročila. „Moje první karty se jmenovaly Litevská kabala a přivezla jsem si je z cest. Samy si mě tam našly,” říká Helen. Její rodina byla artistická a hodně cestovala.

„Babička byla krasojezdkyně a velmi krásná a hrdá žena. Hrála na housle a celý život chodila s načesanými drdoly a v bílých kanýrech. Měly jsme moc krásný vztah. Chodily jsme na dlouhé procházky, ani jsme nemusely hovořit. Jen mě tehdy rozčilovalo, že jakmile viděla ve svých očích vhodného kluka pro vnučku, začala mě do nebe vychvalovat. A já rostla,” směje se. Helenina maminka má zase silnou intuici a věštecké sny.

„Když mi řekla, abych připoutala děti v autě, že měla varovný sen, vždy jsem to udělala. Hned druhý den jsme se třeba smýkly na jediném zledovatělém místě na silnici. Ani mně ani dětem se ale nic nestalo, vždyť byly připoutané.”

Vykládá karty už od čtrnácti let



Karty ji fascinovaly a velmi brzy se s nimi naučila pracovat. Věštby se plnily a brzy se to rozkřiklo. Když se vracívala s rodiči ze zahraničních cest, jejich dům býval obležen auty. Už jako čtrnáctiletá vykládala karty i zajímavým, vysoce postaveným osobnostem.

Pracuje také s runovými věštbami.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Lidé už na nás čekali. Nebyly mobily, a tak jako spojka fungovala hodná paní sousedka. Vyřizovala nám, kdo se tu stavoval, a sdělovala návštěvníkům, kdy se vrátíme.” Vykládat karty považovala Helen za něco samozřejmého.

„Vídala jsem to dělat babičku a další ženy z příbuzenstva. Fungovala jsem jako médium. Dostala jsem se do transu, začala jsem mluvit a probrala se v momentě, kdy mnou věštba prošla a skončila. Kdo to zažil, ví, o čem mluvím. Jsem vnímavá na energie, a tak jsem si brzy všimla, jak se během věštby ty obyčejné změnily na posvátné. Získala jsem k tomu velkou úctu. Zvlášť když jsem si mohla ověřit, že se mé předpovědi plní,” podotýká kartářka, která používá různé druhy karet.

Pokud chce rozkrýt tužby a přání, psychologický profil klienta, použije taroty. „Jestliže se chci natvrdo podívat do budoucnosti, sáhnu po mariáškách.” Ráda pracuje i s runovým orákulem, přírodními kameny, na nichž jsou vyryty pradávné znaky.

„Karty mohou lidé někdy ovlivnit. Ti intuitivní vědí, kde najdou tzv. černého Petra. To se s runami nestane,” tvrdí kartářka, která pro klienty pořádá také kurzy, kde jim předává své umění a dovednosti. „Probouzím v lidech jejich dřímající schopnosti, empatii a intuici,” dodává skromně.

Ženy s dary zůstávají samy



Rodinná přítelkyně, vědma a léčitelka, jí kdysi prorokovala, že až porodí děti, její schopnosti se znásobí. „Ženy s dary, jako máme my, často zůstávají samy, říkala mi. Málokdo jejich schopnosti unese a opravdových přátel bez zištných zájmů mívají také pomálu. Měla pravdu,” svěřuje se Helen.

Pradědeček vlastnil cirkus.

FOTO: archiv Helen Stanku

Tvrdí, že se zamilovala do hodného a pracovitého člověka. Měla s ním čtyři děti, dvě dcery a dva syny. „Nebereme si jen svého partnera, ale s ním i celou jeho rodinu. A je na každém, kde si nastaví hranice, kam až rodina může zajít. Můj manžel si takové hranice nenastavil vůbec,” říká kartářka, která si po odchodu od manžela raději zvolila pseudonym, pod kterým vystupuje.

„Dal mi vybrat: buď on, nebo karty. S mojí prací se nikdy nesmířil.” Helen opustila společnou domácnost jen s taškou a dcerami. Synové zůstali u otce a svou matku vídají zřídka. „Bolí to, ale věřím, že se to jednou změní,” doufá vědma.

Prožité trápení ji přivedlo k hlubokému poznání, že bez lásky mezilidské vztahy nemají smysl. To také říká svým klientům. I nepříjemné pravdy jim sděluje tak, aby je buď motivovaly ke změně, nebo se sami zamysleli, zda je jejich volba správná.

„Nejčastěji se lidé ptají na partnerské vztahy. Také na podnikání a zdraví, ale o tom mluvím jen obecně, tuto oblast přenechávám lékařům.”

Ženy v jejím rodě dědí zvláštní schopnosti.

FOTO: archiv Helen Stanku

Rok 2019 by podle ní měl být klidnější než roky předešlé. Snaha o porozumění a pochopení druhého by měla být korunována úspěchem. Díky tomu bude možné vyřešit řadu spletitých situací.

„Využít příznivé energie tohoto roku by měl každý, protože následující rok 2020 to bude zase fičák!”