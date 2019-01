Jana Rovenská, Právo

Přesně to byl i záměr Roba Marshalla, který novou Mary Poppins režíroval. „Děj filmu se odehrává ve světě chaosu, měnící se společnosti a dopadů globální finanční krize, a já jsem byl ohromen podobností s tím, co se s námi děje nyní. A když nám společnost Disney nabídla vytvořil novou verzi Mary Poppins, viděl jsem spolu s dalšími tvůrci tento pohádkový muzikál jako příležitost dát ji dnešnímu rozpolcenému světu jako dárek. Záhy totiž zjistíte, že kouzlo, naděje, optimismus, to propojení, které Mary Poppins vrací do rodiny a svět fantazie kolem ní, je skutečně to, po čem lidé v životě touží,“ sděluje režisér.

A Emily Bluntová pokračuje: „Pro mě byla postava Mary Poppins velkou hereckou výzvou, i když jsem věděla, že v ní nikdy nemohu překonat dámu muzikálového světa Julii Andrewsovou. Zpěv i tanec ale miluji a jako dvojnásobná matka jsem tu kouzelnou, někdy až moc přísnou chůvu prostě riskla. A navíc – komu by se nelíbila skutečnost, že jen tak přiletím, jako kouzlem dám všechno do pořádku a pak se ani nesnažím naznačovat, že by to byla moje zásluha?“ prozrazuje s úsměvem.

Podle Roba Marshalla byla Emily jediná, která ho při obsazení titulní hrdinky napadla. „Točil jsem s ní už muzikálovou fantasy Čarovný svět (2014). Emily je vtipná, přátelská, velice emotivní a hluboce lidská. Je to skvělá herečka, která umí výtečně zpívat a tančit. To je prostě úžasná kombinace. A hlavně pro tuto kultovní britskou postavu bylo důležité mít britskou herečku. A Emily se narodila v jejím srdci, v Londýně.“

Romantika, historie, komedie i sci-fi

Jako herečka má výbornou průpravu z desítek rolí nejrůznějších žánrů. Od komedie Ďábel nosí Pradu (2006), přes historickou Královnu Viktorii (2009), horor Vlkodlak (2010), romantickou komedii Lov lososů v Jemenu (2011), akční sci-fi Na hraně zítřka (2014), thriller Scicario: Nájemný vrah (2015), fantasy Lovec: Zimní válka (2016), mysteriózní Dívku ve vlaku (2016) až po letošní hororové Tiché místo.

„Vždycky mě přitahovaly psychicky i fyzicky náročné role. Ať už to z těch posledních byla agentka FBI ze Scicaria, krutá ledová královna v Lovci: Zimní válce či portrét absolutně zničené ženy, alkoholičky, která se děsí sama sebe v Dívce ve vlaku. Ještě dnes mám husí kůži z role těhotné matky z letošní úděsné sci-fi Tiché místo, kterou napsal i režíroval můj manžel.

K smrti vyděšená v děsivém thrilleru Tiché místo

FOTO: Profimedia.cz

Je o rodině se třemi dětmi, kterým život ohrožují ONI s mimořádně vyvinutým sluchem a jejichž pozornost znamená pro všechny jistou smrt. Myslím, že to bylo výstražné upozornění na to, že si neumíme vážit, jak jednoduché je to pro nás ve vyspělém světě a uvědomíme si to často, až je pozdě. Takže, jak jsem řekla, tyto postavy hraju ráda, ale teď jsem si jich opravdu užila víc než dost a začínám točit filmy, na které se budou moct dívat i naše dvě dcerky.

Už jsem začala s dabováním animovaných snímků pro děti, teď přichází Mary Poppins a právě dokončuji dobrodružnou cestu džunglí Jungle Cruise s Dwaynem Johnsonem,“ svěřuje se.

Kouzelnou chůvu v muzikálu Mary Poppins zvládla na výbornou.

FOTO: Profimedia.cz

Hraní v plánu nebylo

A jak se dcera prominentního britského advokáta Olivera Blunta a Joanny, učitelky angličtiny a bývalé herečky, dostala k hraní?

„Chtěla jsem se, stejně jako moje starší sestra, dostat na londýnskou školu Westminster, což je jedna z významných britských nezávislých škol s nejvyšší mírou přijetí na Oxford a Cambridge. Bylo mi tehdy šestnáct. Když mě nevzali, myslela jsem, že je to pro mě konec světa.

Naštěstí mi vyšla druhá možnost, studovat na kvalitní internátní škole Hurtwood House v krásném prostředí anglického venkova asi hodinu jízdy od Londýna. Byla tam výborná dramatická fakulta. A tak, aniž bych to někdy plánovala, jsem začala hrát,“ vzpomíná na své začátky.

Emily se pak s jednou školní hrou dostala na festival filmů do Edinburghu, kde si jí všiml agent, který ji v devatenácti poslal na konkurz válečného filmu Královna bojovnice (2003). Rok nato se zalíbila v lesbickém dramatu Moje léto lásky výborné Susan Sarandonové, která si prosadila Emily do australského thrilleru Neodolatelný (2006).

Ten samý rok ji ještě režisér David Frankel dal roli v povedené komedii Ďábel nosí Pradu, kde se spřátelila s Meryl Streepovou a pak už, jak vzpomíná, to bylo jen na ní.

Od té doby prakticky neexistuje film, v němž by se talentovaná Britka neobjevila vedle některé z hollywoodských jedniček. „Byl to nejspíš osud, že jsem se tehdy na Westminster nedostala, kdo ví, čím bych teď byla? V herectví jsem ale měla nesmírné štěstí. A nechci to zakřiknout, mám ho i v životě,“ pochvaluje si jedna z nejúspěšnějších současných hereček a navýsost spokojená Emily Bluntová.