Linda Humlová, Novinky

Opustila jste své lukrativní zaměstnání, abyste si založila vlastní firmu. Co bylo prvotním impulzem?

Možnost rozhodnout věci sama. Chtěla jsem mít pocit, že svá pracovní rozhodnutí můžu udělat třeba doma v kuchyni. Pracovala jsem v nadnárodní společnosti a rozhodnutí, která jsem chtěla udělat, schvaloval někdo daleko mimo území České republiky. Musela jsem se stále obhajovat a bít se za věci, které by se normálně zdály samozřejmé. Bylo to frustrující.

Co je vaší náplní práce?

Specializujeme se na vizuální efekty, vytváříme zážitky pomocí digitálních technologií, já udávám směr, kam jdeme a čeho chceme dosáhnout. Zajišťuji prodejní síť a vybírám lidi, se kterými tvoříme skvělý tým, který funguje a odvádí velmi kvalitní práci zejména na zahraničních projektech.

Považujete sama sebe za workoholičku?

Ani náhodou. Pracuji moc ráda a s nadšením, ale také miluji svoje děti, užívám si pohyb, hraju tenis, aktivně lyžuji a i po mnoha letech mě stále baví golf. Ráda se potkávám s přáteli, a když je příležitost, tak si užívám cestování. Pro mne je důležitá různorodost.

Jak se vám daří skloubit práci a osobní život?

Nedělím život na práci a osobní čas. Mám jen jeden život, v němž se prolíná práce a rodina, ale i zábava. Jsou to základní pilíře mého bytí. Rozkládám si práci do celého dne, když je třeba, pracuji i o víkendu, zároveň trávím čas s dětmi i ve všední den odpoledne, zábavu si dávám někdy na večer, někdy na ráno. Prostě řídím si čas, jak je třeba.

Velkým tématem je v současnosti psychohygiena. Jaký názor na ni máte vy?

Z vlastní zkušenosti vím, že psychika je úzce spjata s tělesným zdravím, a také, že dostat se do psychických potíží není tak těžké. Takže cokoli, co pomáhá předejít takové situaci, se počítá.

Moje tělo je odjakživa zvyklé na sport, takže to je moje první volba, jím pestrou stravu v uváženém množství, chodím mezi lidi, a když na mě dopadají problémy, mluvím o nich třeba i se specialistou.

Cítila jste se někdy na pokraji sil?

Ano, již několikrát. Kdo ne? Mám štěstí, že mám hodně energie a pokaždé se mi zatím vrátila. Nicméně rozumím, že někdy se lidé rozhodnou, že již nechtějí jít naplno dál.

Zabýváte se virtuální realitou. Myslíte si, že jednou pro nás bude důležitější než naše vlastní životy?

Rozhodně ne. Je to technologie, která násobí prožitky, ale nahradit skutečný život nemůže.

Jaký je váš osvědčený recept na úspěch?

Můj pohled na úspěch se hodně vyvíjí. Již se mi stalo, že úspěch se nakonec ukázal jako prohra. Zrovna nedávno jsem zažila nečekanou prohru, ale teď se zdá, že to byla výhra.

Musela jsem zavřít velký projekt, což životně ohrozilo jednu ze dvou firem, kterou vlastním. Bylo to pro mě hrozné, ale ukázalo se, že díky tomu přišly úplně jiné příležitosti, ze kterých mám velkou radost. Raději se tedy zaměřuji na cestu, po které jdu, koukám se, aby byla zajímavá a dělala mi radost.

Co velkého vás čeká v příštím roce? Dáváte si novoroční předsevzetí?

Na novoroční předsevzetí moc nejsem, pokaždé jsem si to někam pečlivě sepsala, a pak seznam úspěšně ztratila. Obecně vím, kam směřuji. Jen už také vím, že občas vše život vymyslí trochu jinak.

Na příští rok se hodně těším, jsem zvědavá, co přinese. Budu pokračovat v budování firmy, ráda bych se také podívala na nějaký nový projekt, a bylo by skvělé podniknout s rodinou výpravu do Argentiny.