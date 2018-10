Andrea Zunová, Právo

K módě malou Kláru přivedla její babička, která šila, pletla, háčkovala. Žila v Poděbradech a své vnučky ráda brávala na koncerty na lázeňskou kolonádu. Holčičky vždycky hezky ustrojila a ony se těšily, až přijede maminka, aby jí mohly předvést babiččiny a své modely na prvních dětských soukromých módních přehlídkách.

Nejdříve to však vypadalo, že móda bude jen doplňkovou zálibou. Klára totiž krásně zpívala, vyhrávala různé pěvecké soutěže a chtěla být zpěvačkou. Sen se rozplynul, když jí lékaři zjistili uzlíky na hlasivkách, a tak se rozhodla pro studium oděvního výtvarnictví na Střední průmyslové škole textilní v Liberci.

Už v prvním ročníku se začala zabývat stylingem, který v té době ještě v podstatě nebyl známý. S kamarádkou kombinovaly své věci, hodně šily a vyhrávaly různé soutěže. Už ve škole také začala předvádět módu.

„Žila jsem tím. Hned po škole jsem začala pracovat v jednom butiku a začala se živit jako modelka. Dnes je pro mě výhodou, že jsem si vyzkoušela všechny stránky módy. Šila jsem, předváděla, fotila a díky tomu mám pochopení pro všechny starosti i radosti oboru,“ říká Klára Klempířová.

Nejprve si založila zakázkové krejčovství KK. Ateliér v centru Prahy však poničily povodně v roce 2002 a Klára Klempířová se rozhodla značku neobnovovat a posunout se zase o krok dál. Nastoupila jako módní redaktorka nejprve do časopisu Elle, poté Marianne. Jenže po čase cítila, že rady typu musíte mít značkové tenisky, abyste měla styl, jsou obrovským zjednodušením života. A tak po odchodu založila Módní ordinaci, kde radí a pomáhá vytvářet osobitou image.

FOTO: Profimedia.cz

„Nerada kloužu po povrchu. Vždycky se na všechny věci můžete podívat víc do hloubky. Móda je převážně považována za povrchní záležitost. Slýcháme věty: ‚Ty zase řešíš, co si vzít, koupit, na sebe...‘. Ale je přece přirozené, že my ženy chceme být krásné a móda nám v tom může pomáhat. A když se cítíme krásné, můžeme dělat velké změny. I proto jsem založila Módní ordinaci, která funguje už přes deset let,“ vysvětluje.

„Začínala jsem tak, že jsem u kamarádek zjišťovala, jestli mají problém s oblékáním. Ukázalo se, že nějaký malý problém má každá. Přinesla jsem nový úhel pohledu podložený léty praxe. Zjistila jsem, že ženám udělá dobře, když jim věci zkombinuju, nafotím a jim vznikne jejich malý osobní katalog,“ říká Klára Klempířová.

Oblékání seriálu

Výbornou školou pro toto zjištění jí byla zakázka obléknout seriál TV Nova První krok.

„Musela jsem obléknout asi padesát herců a tanečníků. Na začátku dostanete kostymérnu, budget, asistentku a míry herců. Měsíc sháníte oblečení, až přijde den D, kdy je kostýmní zkouška. Herci na ni mají málo času. Přijde herečka a řekne, mám půl hodiny, podívá se na stojan, kam jsem jí připravila černé věci a řekne: nesnáším černou.

A vy musíte během půl hodiny režisérovi dodat dokumentaci, jak tu osobu vidíte. Musíte tedy improvizovat a rychle kombinovat s jinými věcmi, které tam máte. To pro mě byla výborná praxe. A když dnes vidím oblečení, dokážu ho velmi rychle zkombinovat, protože jsem se na seriálu vytrénovala,“ vypráví.

Žádná žena nechce chodit oblékaná každý den stejně. Jeden den chce být něžná, druhý den třeba ranařka.

Podobnou praxi jako při kostýmních zkouškách začala aplikovat v šatnících žen, které vyhledají její služby.

„Žádná žena nechce chodit oblékaná každý den stejně. Jeden den chce být něžná, druhý den třeba ranařka. Věci nafotím a říkám, že je fajn mít to srovnané a vědět, co v šatníku máte a vybrat si z toho, co je váš osobitý styl, co je to pravé, v čem se cítíte nejlépe. A v tom pokračovat. A pak si každý den říct, jakou mám náladu, co mě ten den čeká a podle toho si vybrat ze svého katalogu. To je výhoda služby, která se jmenuje revize šatníku,“ popisuje.

Věci podle svých slov nerada vyhazuje, protože věří, že ženy umí mít vztah k oblečení. Kousky, ke kterým vztah nemají, by měly poslat dál. A ty své mohou následně nově kombinovat a také osvěžit novými, trendovými.

Neotročit trendům

Trendy by podle Kláry Klempířové měli lidé aspoň trochu sledovat. „Měli bychom vědět, co je trendem doby. Ale trend je celkové nastavení společnosti, móda je jedním prvkem z toho. Ovšem být otrokem módních trendů je špatně,“ zdůrazňuje s tím, že z trendů je dobré vzít si jen to, co souvisí s naší osobností.

Před třemi roky opět pokročila a založila Akademii stylu a módy. Zde nabízí lidem různé semináře a zve si zajímavé osobnosti.

„Na seminářích např. rozklíčovávám jednotlivé pojmy. Něco jiného je móda, něco jiného styl. Učím, jaká jsou pravidla stylu. Mé přednášky vycházejí z toho, co jsem za jedenáct let nasbírala v Módní ordinaci. Zjistila jsem, co ženy potřebují. Každá jsme jiná a každá jsme jinak krásná, bezpochyby. Kolikrát máme tendenci upozorňovat na své chyby, a to je to nejhorší, co můžeme udělat. Protože dokud neupozorníte na svou chybu, nikdo si jí nevšimne,“ říká.

Na seminářích o osobnostech například nedávno historička módy Jana Máchalová poutavě hovořila o soukromí Coco Chanel nebo v souvislostech probrala módu 20. století. Seminář Křičet šeptem je zase o komunikaci verbální i neverbální, protože je důležité, aby lidé uměli využívat i řeč svého těla.

Na semináři Estetika života zase bytová designérka vysvětlovala, jak jednoduchými triky zvelebit své prostředí. Seminář Kouzlo ženství Lucie Navarové zase ukazuje, že když se chováte jako žena, najdete toho správného muže.