Výstava odhaluje bohatě zdobené večerní modely i decentní šaty, elegantní kabáty i svrchní oděvy pro všední den, které doplňují střevíčky a klobouky. Návštěvníci si navíc mohou osahat a pomocí mikroskopu prozkoumat různé druhy látek, ze kterých jsou vystavené šaty ušity.

Dále si mohou navrhnout své vlastní šaty a prohlédnout si album s názvem „Šili jste u Podolské?”, do kterého muzeum sbírá vzpomínky od pamětníků.

V pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu byla zahájena výstava s názvem Hana Podolská, legenda české módy.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Hořkosladký příběh poodkryjí také filmové záběry, které budou v rámci výstavy promítány.

Strmý úspěch i pád

Modelový dům dámských toalet Hana Podolská vznikl z malé krejčovské dílny, kterou založila švadlena Johanna Vošahlíková (1870–1972) v roce 1905 v pražských Nuslích.

O dva roky později se provdala za Viktora Podolského a salón přestěhovala do větších prostor ve Vyšehradské ulici. V roce 1914 Podolská přestěhovala dílnu do centra Prahy a v roce 1915 otevřela módní salón v paláci Lucerna, kde zůstal až do roku 1931, kdy se přemístil do dnešního paláce Adria na rohu Jungmannovy ulice.

Mezi klientky Podolské patřily například Olga Scheinpflugová, Adina Mandlová, Nataša Gollová nebo manželka prezidenta Hana Benešová.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Salón přežil protektorátní léta i poválečné období a byl tehdejším symbolem luxusu. Vyznačoval se zejména vysokou kvalitou krejčovské práce, používáním luxusních látek a znalostí nejnovějších pařížských módních trendů.

Smutný úpad salónu započal v roce 1948, kdy byl oficiálně znárodněn a o šest let později začleněn do národního podniku Módní závody Praha pod názvem Eva. Podolská byla odeslána do důchodu, ale stále udržovala kontakt se švadlenami. Úplný konec pak nastal v roce 1991, kdy závod Eva zanikl.

Výstava potrvá do 20. ledna 2019.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

K vidění jsou i dobové doplňky.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK