Postup: Vejce uvařte natvrdo. Do litru osolené vody dejte vařit oloupané, na kostky nakrájené brambory, koření zavázané do uzlíčku z gázy a očištěné, nakrájené houby. Mouku rozmíchejte ve smetaně a do kulajdy ji přilijte ve chvíli, kdy jsou brambory téměř měkké. Nechte provařit. Kulajdu dochuťte cukrem a octem. Chuť by měla být jemná, lahodná, ne příliš ostrá. Nakonec do polévky přidejte dvě vejce nakrájená na kolečka a nasekaný kopr. Zbylá čtyři vejce nechte vcelku v kyselu prohřát, každý strávník pak dostane na talíř jedno celé.