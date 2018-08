Dana Sokolová, Novinky

Chytré sprchování

Péče o opálenou pokožku začíná už při mytí. Dobře volte teplotu vody, protože příliš horká sprcha pokožku vysušuje a dehydrovaná kůže rychleji ztrácí pigment.

Na sprchování proto doporučujeme vlažnou nebo mírně teplou vodou a místo klasických mýdel nebo sprchových gelů raději sáhněte po přípravcích, které už přímo při mytí o pokožku pečují a vyživují ji. Ideální jsou k tomu sprchové oleje nebo pečující pěny, které pokožku zanechají hladkou, hebkou a hydratovanou.

Zleva: Nivea Pečující sprchová pěna s ovocnou vůní - výtažky z hedvábí s ovocnou vůní rebarbory a listů maliníku v jemné pečující sprchové pěně. Cena 65 Kč; Manufaktura Extra jemný sprchový gel se solí z Mrtvého moře, panthenolem a ovesným výtažkem na bázi kokosového a olivového oleje. Cena 159 Kč; Yves Rocher sprchový olej Oliva & petit grain - vyživující sprchový olej s relaxačními účinky. Cena 149 Kč; Dove sprchová pěna Kokosový olej - obohacena o esenciální oleje, které zvláční pokožku a zahalí ji do příjemné dlouhotrvající vůně, vhodná i na holení. Cena 83 Kč; Rituals Banyu Foaming Shower Gel - pro hedvábné mytí celého těla. Jemná vůně obsahuje řasu Giant Kelp a mořskou sůl. Cena 230 Kč; Douglas Pěna do sprchy Home Spa Seathalasso obsahuje mořské řasy a minerály, čistí a vyživuje pokožku, aniž by ji vysušovala. Cena 229 Kč; L´Occitane Sprchový olej. Bohatý na mandlový olej a vyživující lipidy. Cena 530 Kč

FOTO: archív firem

Peeling

Peelingy je dobré používat, ale jen v omezené míře, maximálně tedy jednou za týden a ideálně na místa, kde je kůže nejsušší – na loktech, kotnících a kolenou. Na zbytek pokožky používejte jemnější přípravky, které zároveň obsahují vyživující látky.

Zleva nahoře: Dermacol Aroma ritual body scrub - grape and lime. Cena 149 Kč; Garnier Zkrášlující tělový peeling - obohacený o vzácné oleje, které zajišťují hloubkovou výživu pro zářivou a sametově jemnou pokožku. Cena 145 Kč; Fa peelingový sprchový gel Island Vibes Bali kiss - obsahuje přírodní a jemné brusné částice. Cena 80 Kč; Topvet Body Scrub cukrový peeling s arganovým olejem. Cena 129 Kč; Domdeco Panier des Sens Tělový peeling - Hrozen - s jemnou ovocnou vůní a obsahem nadrcených hroznových a meruňkových jader. Cena 459 Kč; Comfort Zone Obnovující tělový scrub - vhodný po dovolené k udržení hebké pokožky. Cena 1125 Kč

FOTO: archív firem

Hydratujte a zvýrazněte barvu

Naprostý základ je dobře hydratovaná pokožka, proto nikdy nezapomínejte na používání hydratačních přípravků, které zamezí vysoušení pokožky. Klidně používejte co nejdéle přípravky po opalování, které obsahují spoustu výživných látek a po jejich spotřebování navažte klasickými hydratačními mléky či krémy.

Pro udržení krásné barvy výborně fungují tónovací přípravky, které obsahují jemné samoopalovací složky, jež dodávají postupné opálení. Vaše krásně opálená pokožka tak opět získá na sytosti a více vynikne. Výhodou je, že si intenzitu tónu můžete sami korigovat.

Zleva nahoře: Lush Sleepy tělový krém. Květinová vůně opojí vaši mysl, zatímco kakaové máslo s levandulí se postarají o zklidnění, hydrataci a výživu pokožky. Cena 595 Kč; Lancôme Nutrix Royal - intenzivně vyživující a obnovující krém pro suchou až velmi suchou pokožku. Cena 1420 Kč; EOS tělové mléko Delicate Petals - jemné okvětní plátky - přírodní mléko plné hydratačního bambuckého másla, extraktu z avokáda s velkorysou porci antioxidantů a vitamínu E. Cena 299 Kč; Nivea Sun-Kissed Radiance tónovací mléko - zajistí vaší pokožce potřebnou hydrataci a dodá jí sametovou hebkost. Cena 144 Kč; Matis Sun - Kissed Glow Body Lotion - dodává progresivní, jemný a přirozeně opálený vzhled. Hydratuje, cena 1339 Kč; Bioderma Photoderm Autobronzant - samoopalovací sprej pro citlivou pokožku - zajistí přirozený bronzový odstín vaší pokožky, zároveň ji hydratuje a vyživuje. Cena od 361 Kč

FOTO: archív firem