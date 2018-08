Kristýna Léblová, jdu, Novinky

Na hedvábném laně se Erin pohybuje ladně. Automaticky se posouvá nahoru a dolů a využívá všech částí svého těla, jako by to pro ni byla ta nejběžnější věc. Přitom kvůli nehodě, která ji před čtyřmi lety připravila o dolní končetiny, se musela zkušená kanadská artistka učit vše zcela od znova.

„Prvně jsem to jen zkoušela, ale postupně jsem objevovala nové cesty a způsoby. Začala jsem také využívat různé tělesné pomůcky. Tím se mi otevřel zcela nový svět,“ přiznala se Novinkám. Erin nejčastěji předvádí akrobatické kousky na laně z hedvábí. Během těchto vystoupení však protézy nevyužívá.

Akrobatka používá při svých vystoupeních jak protézy, tak invalidní vozíček.

FOTO: Novinky

„Zkusila jsem s protézou dělat cviky, které jsem zvládala předtím, ale k ničemu to nevedlo. Postupně jsem se rozhodla je sundat, musela jsem se však naučit pracovat se svým tělem jinak. Více například využívám ruce nebo vnitřní strany stehen,” svěřila se.

Šest dní v lese v bezvědomí

Kanadské umělkyni se život změnil před čtyřmi lety, kdy se během zimy ztratila v kanadských lesích. Záchranáři ji tehdy našli až po šesti dnech.

„Byla jsem po většinu času v bezvědomí a utrpěla jsem těžké omrzliny. Když mě po šesti dnech našli, měla jsem velmi nízkou tělesnou teplotu. Museli mě letecky převézt do nemocnice, kde mě otevřeli a postupně mi oteplovali krev. V nemocnici jsem nakonec strávila jedenáct měsíců, po prvních čtyřech měsících mi však museli pod koleny amputovat obě nohy,“ vypráví Erin.

Počáteční zoufalství postupně vyměnila za odhodlání. „Myslela jsem, že nejen moje cirkusová kariéra je u konce, ale i celý můj život. Během následujícího roku jsem se však rozhodla posunout v životě dál, naučit se chodit na protézách a znovu se vrátit k cirkusu,“ dodala. Skrze Novinky se také rozhodla povzbudit všechny, kteří se zrovna nachází v nepříznivé situaci.

„Když jsem byla v nemocnici, cítila jsem, že život pro mě skončil. Lidé by však měli mít na paměti, že nehledě na to, jak zlá se v současné chvíli situace zdá, věci se mohou změnit, a taky se mění,” řekla s odhodláním.

Festival



Do Prahy Erin přijela na mezinárodní novocirkusovou konferenci Circus and its Others, která v Divadle DISK probíhá jako součást festivalu Letní Letná. Konference se zaměřuje na nové formy cirkusu a otázky s tím související, včetně otázek lidského těla. Sama Erin se zaměřuje na adaptaci a práci s tělem v cirkusu.

„Objevuji svou oblast a své místo ve světě cirkusu,“ dodává k tomu. Circus and its Others probíhá od pondělí 27. do středy 29. srpna. Pro zájemce je zdarma, pořadatelé však požadují předcházející registraci.