Postup cheesecake: Rozdrcené sušenky smíchejte s měkkým máslem. Vzniklé těsto vložte do formy a upečte dozlatova. Žloutky s cukrem vyšlehejte do pěny, ušlehejte smetanu. Vše spojte se sýrem Philadelphia a ochuťte vanilkovými semínky. Hmotu nalijte na korpus a pečte ve vodní lázni do ztuhnutí. Dejte vyhladit. Nanuk: Žloutky s cukrem vyšlehejte do pěny, ušlehejte smetanu. Čokoládu rozpusťte. Vše společně promíchejte a hmotou naplňte tvořítka na nanuky, dejte je zmrazit. Dezert ozdobte ovocem.