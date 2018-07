Vendula Presserová, Právo

Léčebná síla ostružin se skrývá v obsahu bioflavonoidů, přírodních látek, které prozrazuje jejich barva. Ta může za ojedinělý fialovočerný vzhled souplodí peckoviček i za velkou moc, kterou ostružiny ochraňují naše zdraví. Jejich účinnost je až třikrát vyšší než u malin. Je však nutné dopřávat si je co nejčastěji, po celý rok.

K flavonoidům se přidávají další látky, zejména vitamín C, draslík, hořčík, železo, vláknina a kyselina listová. Ostružiny pomáhají předcházet nádorovým onemocněním, zmírňují i vedlejší účinky ozařování a chemoterapie. Jedna zahraniční studie prokázala, že u krys krmených ostružinami se snížil výskyt rakoviny tlustého střeva až o 70 %.

Další silně protektivní působení se týká srdce. To si berou na starost salicyláty podobné těm v acylpyrinu. U lidí s nesnášenlivostí k acylpyrinu však mohou stejnou alergickou reakci vyvolat i ostružiny.

Chcete vypadat stále mladě? Jezte plné hrsti ostružin. Chcete si zachovat duševní svěžest? Zařídí i to. Zpomalují také stařeckou demenci. Pomáhají mírnit záněty, působí detoxikačně, chrání játra i štítnou žlázu. Pozitivně fungují i při léčbě nachlazení a v prevenci trombóz. V neposlední řadě urychlují hubnutí, nejen díky nízké energetické hodnotě 130 kJ/100 g, ale i díky schopnosti urychlit metabolismus.

A co pecičky? Ty, které nám tak nepříjemně lezou do zubů? Pro trávicí systém představují užitečnou balastní látku. A pravým dobrodiním pro naše zdraví je i čaj z čerstvého či sušeného listí.

V kuchyni



Naštěstí si většinu svých léčivých schopností uchovávají i ve formě džemů, zavařenin, šťáv či zmrazené. Čerstvé ostružiny se skvěle hodí do koktejlů, pohárů, ke zmrzlině, do jogurtu.

Upečeme z nich bublaninu i koláč, ozdobíme jimi cheesecake, čokoládovou pěnu i dorty, palačinky, lívance.

Neváhejte je přidat jak do ovocných, tak do listových salátů, šťávu z nich do zálivky. Ostružinový džem či šťáva báječně chutnají v omáčkách ke zvěřině i k hovězímu masu.