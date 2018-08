Petr Veselý, Právo

Představuje záludnou chorobu s řadou vážných následků. Dochází při ní k poškozování nervů. Na první pohled se může zdát, že třeba se ztrátou čití, tedy citlivosti v nohách, dokáže člověk v pohodě žít, i když je nepříjemná. Jenže v reálném životě to vůbec není jednoduché.

Stačí třeba malý kamínek v botě, který tlačí a zraňuje plosku nohy. Diabetik ale nic necítí. Pokud si problému nevšimne včas, snadno mu na chodidle vznikne hluboká hnisající rána, která se špatně léčí. Cukrovkáři totiž nemají nohy dostatečně prokrvené a vyživované kvůli rychleji postupující ateroskleróze. Vážná infekce navíc může prudce zhoršit stav diabetu a pacientovi hrozí i sepse, tedy otrava krve.

Někdy končí amputací nohy



S postupující cukrovkou a kornatěním cév bývá léčba podobných poranění stále komplikovanější. Navíc stav hluboké zanícené rány, ve které odumírá tkáň a která nereaguje dobře na léčbu, se může v určitém okamžiku zhoršit tak, že je nutná amputace nohy. Ta pro člověka obvykle představuje pořádný psychický úder. Problémy s depresemi po ní nejsou nic výjimečného.

Často vyžaduje také odchod do invalidního důchodu a staví pacienta do složité finanční a sociální situace. Ale je nepochybně také zdravotní komplikací. Pacient má vyšší sklon k rehabilitačním potížím, mohou ho trápit fantomové bolesti atd.

Zdaleka nejde jen o ztrátu citlivosti



Neuropatie nezhoršuje citlivost jenom na nohou nebo na rukou. Zhoršuje fungování nervů vůbec a narušuje i jejich strukturu. To se týká jak nervů:

senzorických, které díky citlivé kůži přenášejí informace o teplotě, bolesti, vibracích, doteku a tak dál;

tak motorických, které pomáhají ovládat svaly;

stejně jako autonomních, ty ovládají a kontrolují tlak krve, srdeční rytmus, trávení, vylučování moči, stolice, prostě řídí chod vnitřních orgánů.

Proto člověku postiženému neuropatií hrozí:

Špatná koordinace pohybů a větší sklon k pádům, případně úrazům.

Svalová slabost, ochablost až paralýza.

Mravenčení na nohou nebo na rukou, často se také vyskytuje pocit neklidu v dolních končetinách.

Ostrá či pálivá bolest nohou, případně bérců.

Extrémní citlivost na dotek kůže.

Když nemoc postihne autonomní nervy, mohou pacientovi znepříjemňovat život značné změny krevního tlaku, při kterých trpí závratěmi a lehkými bolestmi hlavy.

Někdo špatné snáší teplo a víc se potí, třeba po jídle. Jiný mívá sexuální problémy, zažívací a vylučovací potíže atd.

Polovina pacientů nemá žádné příznaky



„Neuropatie bývá onemocněním značně různorodým,“ říká prof. MUDr. Milan Kvapil CSc., přední odborník na diabetes.

„Postihuje různé části nervového systému různým způsobem, a proto mívá i různé klinické projevy. Navíc třeba nohy zasáhne někdy symetricky, někdy asymetricky. Její průběh je zkrátka hodně individuální.“

Nejzáludnější je na ní ale fakt, že až 50 procent pacientů s touto chorobou nemá žádné zjevné příznaky. Takže nemoc poškozuje jejich nervy skrytě. Jediný způsob, jak její negativní vliv co nejvíc brzdit, je ten, že diabetik udrží v předepsaných hodnotách hladinu krevního cukru, a také ji bude mít co nejvyrovnanější, tedy s co nejmenšími výkyvy. Ty totiž nejvíc přispívají k poškozování cév i nervů.

Jaké jsou její první signály



1. Mravenčení na nohou a jejich pálení.

2. V noci může mít postižený pocit, že jsou nohy studené.

3. Vzácněji v nich pociťuje bolest, hlavně když jsou v klidu.

Jakmile se tyto symptomy objeví, měl by pacient okamžitě zajít za lékařem a nechat se vyšetřit.

Nejlepší je hlídat si glykovaný hemoglobin



Jak se diabetikovi právě tohle daří, to ukazuje glykovaný hemoglobin. Zachycuje průměrnou hladinu krevního cukru za poslední 2 až 3 měsíce.

„Ideální hodnota je pod 45 mmol/mol, přijatelnou pak výsledek do 53 mmol/mol,“ říká profesor Kvapil.

„Riziko vzniku neuropatie pak bývá malé a projeví se po 20 nebo i více letech. Při špatné kompenzaci diabetu se první příznaky mohou objevit už po 5 letech. Dalšími rizikovými faktory pro vznik neuropatie jsou vysoký krevní tlak a cholesterol, kouření, obezita, věk nemocného a to, jak dlouho cukrovku má. Pokud se podaří zmíněné nemoci správně léčit, snížit počet nadbytečných kil a přestat s kouřením, zvyšuje pacient své šance, že dokáže neuropatii oddálit nebo přibrzdit.”

Každodenní péče o nohy pomáhá



Lidí s neuropatií není zrovna málo. Diabetiků je u nás 900 000 a dalších asi 200 000 o své chorobě ještě neví. „Odhadujeme, že různě rozvinutou neuropatii má zhruba 50 procent diabetiků,“ říká profesor Kvapil.

„Čím dřív ji objeví, tím větší mají šanci, že se jim podaří přibrzdit její rozvoj a rozvinuté formy choroby oddálit.“ Takový člověk by si měl každý den nohy pečlivě prohlédnout. Tam, kam přímo nevidí, se musí podívat s pomocí zrcátka.

Mému tatínkovi, kterého neuropatie trápila, pomáhala malá vanička s vodou a speciální akupresurní plochou. Dal nohy dovnitř a plocha, která vibrovala, mu stimulovala nervová zakončení na ploskách. Jeho nohám prospívalo i to, že si je každý den promazával krémem.

Na nemoc nestačí jen diabetolog



Samozřejmostí by pro cukrovkáře měla být speciální diabetická obuv. Je měkká, nikde netlačí a nohy v ní zároveň dobře sedí. To je důležité. Až 60 procent ran na noze, které se špatně hojí, totiž způsobí nevhodná obuv.

Důležité pro ně je, aby nechodili na boso, nohy udržovali v suchu a s nehty chodili nejlépe na medicinální pedikúru. Pokud se jim na noze objeví poranění, měli by s ním hned zajít k lékaři.

Ideální je, když jsou pacienty specializovaných ambulancí, ve kterých nesleduje jejich stav a problémy jenom diabetolog, ale také podiatr, tedy specialista na péči o nohy, chirurg a další odborníci. Jejich komplexní peče snižuje počet amputací až o 50 procent. Je ale potřeba, aby pacient chodil na pravidelné kontroly a dodržoval pokyny lékařů.

Co všechno ji vyvolává



Neuropatii nemusí způsobit jenom cukrovka. Dokáže ji vyvolat celá řada dalších příčin nebo nemocí.

Přílišné pití alkoholu.



Infekce, jako je například lymeská borelióza, pásový opar, EB virus, hepatitida typu C nebo nákaza virem HIV.

Revmatoidní artritida, lupénka a další autoimunitní onemocnění.



Poranění nervů při různých úrazech nebo nehodách, ale také jejich útlak, třeba od sádry na zlomeninu a tak dál.

Podrobný výčet najdete na https://cs.medlicker.com, do hledače napište neuropatie. Užitečným webem je i www.cukrovka.cz. Tam je zároveň poradna, ve které se můžete zeptat odborníka na to, co vás zajímá a trápí.