Linda Humlová, Novinky

Nadčasový švih



Hledáte inspiraci na dokonale vzdušný letní look? Pořiďte si lehké, volné kalhoty do pasu, do kterých si stejně jako Meghan zastrčte nadčasovou proužkovanou košili.

Celý model nezapomeňte doladit letním kloboukem, který ochrání vaše vlasy, ale i hlavu před nebezpečným úpalem. Tento neformální, ale elegantní outfit si pak můžete obléknout téměř kamkoli, od práce až po neformální večeři s přáteli.

Kalhoty zleva, Mango, 1299 Kč. Klobouk s perforováním, H&M, 299 Kč. Slaměný klobouk, Tonak, 900 Kč. Plstěný klobouk, Tonak, 6800 Kč. Košile s širokými pruhy, Zara, 699 Kč. Košile s tenkými proužky, H&M, 399 Kč. Kalhoty vpravo, Mango, 499 Kč.

FOTO: archiv firem, Profimedia.cz

Kanárkově žlutá



Hledáte koktejlky na svatbu nebo jinou speciální příležitost? Zapomeňte na ty černé, které visí ve skříni snad každé z nás a pořiďte si nové, tentokrát kanárkově žluté. Ty vás opticky rozzáří, a navíc umocní i sebelehčí letní opálení. Doplňky volte s opatrností, abyste nevypadala jako skutečný papoušek. Ideální je šaty doplnit béžovými nude lodičkami i kabelkou.

Šaty zleva: Marks&Spencer, 2199 Kč. Marks&Spencer, 1199 Kč. Zoot, 899 Kč. Boty zleva, Massimo Dutti, 2999 Kč. Mango, 899 Kč. Zara, 1299 Kč.

FOTO: archiv firem, Profimedia.cz

Dokonalá souhra

Meghan je stejně jako například návrhářka Victoria Beckhamová velkou milovnicí monochromního looku. Ten spočívá v kombinování různých kousků oblečení a doplňků v jednom tónu. Meghan si oblíbila zejména kombinaci šatů a bot v jedné barvě.

Nedávno se například ukázala na nově otevřené výstavě v Londýně v růžových dvouřadých šatech, které připomínaly baloňák bez rukávů. K nim pak zvolila ladící lodičky na podpatku, díky kterým vypadal celý look velmi sofistikovaně a šik.

Šaty zleva, Zara, 899 Kč. Reserved, 1499 Kč. Reserved, 599 Kč. Boty zleva, E-obuv, 1299 Kč. Furla, 7129 Kč. E-obuv, 1026 Kč.

FOTO: archiv firem, Profimedia.cz

Klasika, která neomrzí

Ačkoliv nyní Meghan raději obléká šaty, občas vyrazí do společnosti i v kostýmcích, které měla v oblibě zejména v době, kdy ještě nerandila s princem Harrym.

Nedávno například vyrazila v černém kalhotovém kostýmu se zkráceným sakem, pod které si oblékla obyčejné bílé bavlněné tričko a celý komplet tak příjemně odlehčila. Oblečte se podobně, přidejte velkou kabelku a vyrazte do práce, nebo naopak popadněte psaníčko a navštivte koncert, divadlo nebo večírek.

Sako na postavě, Mango,699 Kč. Sako černé, Zoot, 1199 Kč. Kalhoty, Answear, 1199 Kč. Tričko, Zoot, 499 Kč. Psaníčko, Vemzu, 499 Kč. Lodičky zleva, E-obuv, 1026 Kč. Answear, 2899 Kč. Calvin Klein, 4316 Kč.

FOTO: archiv firem, Profimedia.cz