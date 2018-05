lin, Novinky

Zahrada zámku Chantilly, vzdálená jen hodinu jízdy od Paříže, se stala místem konání nejnovější přehlídky značky Dior. Návrhářka Dioru Maria Grazia Chiuriová uvedla, že kolekce byla inspirována dotekem magického realismu a románem chilské autorky Isabel Allendeové Dům duchů.

„Důležitou roli hrála lehkost. Samozřejmě, že v kolekci najdete ikonický střih sak a šatů, ale vše spojuje lehkost materiálů. Když se podíváte na archivní fotografie starších kolekcí, tak si všimnete, že tehdejší šaty byly také krásné, ale působily na nynější dobu těžkopádně, a proto jsem se je snažila odlehčit,” uvedla Maria Grazia Chiuriová pro agenturu Reuters.

Celá kolekce se nesla v duchu neutrálních tónů, k vidění byly zejména pro Dior typické dlouhé šaty s korzetovými živůtky a luxusní kožené doplňky. Dominantu pak tvořily jezdkyně oblečené v šatech Dior, které na bílých koních dokreslovaly téma celé kolekce.

Přehlídku v jednu chvíli narušil hustý déšť, což zaskočilo i samotnou návrhářku, která podle New York Times v zákulisí prohlásila: „Bože to počasí. Nemůžu se jít podívat ani ven. Jsem až moc nervózní z toho, co uvidím.” I tak ale přehlídka pokračovala a na sociálních sítích vzbudila nadšené ohlasy.

Přehlídky se zúčastnilo mnoho zahraničních celebrit v čele s módními blogerkami, které jsou současně ambasadorkami značky. Své místo na přehlídce měli i Češi. Exkluzivní pozvání dostala například mladá youtuberka Tereza Hodanová a její přítel, hudební producent Jakub Strach, který je veřejnosti znám pod přezdívkou NobodyListen.

Blogerka Camila Coelhová

FOTO: Profimedia.cz

Módní návrhářka Chiara Ferragniová

FOTO: Profimedia.cz

Blogerka Negin Mirsalehiová

FOTO: Profimedia.cz

Česká youtuberka Tereza Hodanová

FOTO: Profimedia.cz

Tereza Hodanová s přítelem, hudebním producentem Jakubem Strachem, který působí pod přezdívkou NobodyListen.

FOTO: Profimedia.cz