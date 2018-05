Linda Humlová, Novinky

Teplota stoupá a spolu s ní možná i vaše obavy, že se budete muset brzy vysvléci do plavek. Zapomeňte letos na mindráky.

Sexy můžete být s jakoukoli velikostí, jen si stačí vybrat správný střih, ve kterém vyniknou vaše přednosti, zároveň v nich případné nedokonalosti postavy schováte. V článku vám poradíme, jaké plavky se letos nejvíce nosí a komu sluší - ve videu se navíc naučíte nepřehlédnutelný plážový styling!

Pobřežní hlídka

Červená barva dominovala plavkovým trendům již v minulém roce, jinak tomu nebude ani letos. Vybrat si můžete mezi různými druhy plavek, včetně těch jednodílných ve stylu slavné seriálové Pobřežní hlídky.

Trendy je šněrování, které je nejčastěji umístěno v oblasti dekoltu či boků, ale také různé druhy ozdob, jako jsou volánky či šňůrky, které zpravidla vycházejí z podprsenkové části plavek.

Výhoda červených plavek je, že sluší blondýnkám i brunetkám a dodají na sex-appealu i ženám, které mají spíše chlapecký tvar postavy.

Zleva: Podprsenka, H&M, 399 Kč. Jednodílné, F&F, 649 Kč. Answear, 1399 Kč. Fashion Island, 3900 Kč.

Sexy diva

Černé plavky jsou klasika, se kterou nikdy nesáhnete vedle. Letošnímu roku dominují jednodílné kousky, kterým vévodí různě zdobená záda či dekolt. Vybrat si tak můžete modely, které mají velmi hluboký výstřih, zdobí je průstřihy či jsou doladěny pomocí různých elementů a korálků.

Pro luxusní vzhled pak sáhněte po kombinovaných plavkách v černozlaté barvě a nezapomeňte ani na patřičný plážový styling, kterým se můžete inspirovat v našem videu.

Zleva: Cellbes, podprsenka 699 Kč, kalhotky 499 Kč. Jednodílné, Zoot, 899 Kč. H&M, 899 Kč. Fashion Island, 3900 Kč.

Klasické námořnické

Modrobílé plavky evokují marina styl, který je typický pro období letních dovolených. Vaše opálení vynikne nejlépe v čistě bílých nebo světle modrých modelech, plavky v těchto barvách můžete obléci i hned na počátku vaší dovolené.

Tmavě modré se hodí naopak pro dny, když už je vaše pokožka alespoň lehce políbená sluncem.

Zleva: Answear, 2999 Kč. F&F, 599 Kč. Answear, 3299 Kč. Fashion Island, 3900 Kč.

Plavky, Timo, 1759 Kč

Vzory a barvy

Pestrobarevné vzory květin a listů k létu zkrátka patří. Sluší jak bledulkám, tak ženám s olivovou pletí.

Vyberte si letos například již zmíněné trendy jednodílné plavky, nebo sáhněte po kalhotkách s vyšším pasem, které zakryjí lehké nedostatky v podobě povoleného bříška či kypřejších boků.

Plavky, Swimsuit, od 999 Kč za díl.

Zleva: Answear, 3799 Kč. F&F, 499 Kč. H&M, podprsenka 599 Kč, kalhotky 399 Kč. Esprit, 1999 Kč

Trendy volánky

Jestli vás trápí, že vás příroda bujarým poprsím příliš neobdařila, nesmutněte. V kurzu jsou plavky s volánky, které přidají na objemu, navíc jsou na rozdíl od push-up podprsenek opravdu pohodlné.

„Také nejrůznější detaily typu ozdobných ramínek či mašliček přitáhnou pozornost tam, kam potřebujete, a poprsí zvýrazní,“ radí Markéta Jiráčková, obchodní ředitelka společnosti Timo.

Pokud zvolíte bikiny, vyhněte se tomu, aby byl vrchní díl jednobarevný, a naopak spodek s potiskem či kombinací tónů. Opticky byste zvýraznila zadeček a prsa by působila ještě drobněji, než jaká ve skutečnosti jsou.

Zleva: Zoot, 799 Kč. Zoot, komplet, 799 Kč. Zara, podprsenka 549 Kč, kalhotky 499 Kč

Malá prsa jdou ruku v ruce se štíhlou postavou. Pokud se tedy pyšníte výstavním zadečkem, pak se na něj nestyďte upoutat pozornost a zvolte vykrojené kalhotky. Ideální jsou takzvané brazilky nebo dokonce tanga.

Plavky, Calzedonia, vršek, 600 Kč

Zleva: H&M, 399 Kč. Zoot, 1149 Kč. F&F, 599 Kč

Velikost XXL

Krásně tvarovaná prsa zrychlí tep nejednomu muži, takže není třeba je schovávat. Většina českých žen se ale potýká s problémem, aby do podprsenky dokázaly vtěsnat svoje přednosti.

Aby vaše prsa vypadala dobře, je potřeba jim dát dostatečnou oporu. Tedy zvolit dobrý střih, který jejich váhu správně rozloží mezi hrudník a ramena. Vybírejte proto uzavřenější košíčky s kosticemi, které podrží to, co mají. Na místě jsou i širší ramínka, která se vám nebudou příliš zarývat do ramen.

Pokud se rozhodnete sáhnout po plavkách jednodílných, volte modely s kosticí či alespoň výztuží. Podrží poprsí a oddělí jej. Nestane se, že by se vaše postava neforemně 'slila'.

Plavky, Timo, 1299 Kč

Plavky, Timo, 1599 Kč

