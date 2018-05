Linda Humlová, Novinky

Ačkoli ještě nepatří do královské rodiny, už nyní je jasné, že šestatřicetiletá americká herečka a snoubenka prince Harryho půjde ve stopách své budoucí švagrové, vévodkyně Kate. Její styl je totiž rovněž velmi elegantní a nadčasový. A stejně jako je tomu u vévodkyně Kate, vše, co si oblékne, je do pár hodin v obchodech beznadějně vyprodáno.

Oproti královně Alžbětě II. ale nesdílí stejné nadšení pro barvy všeho druhu. Alžběta II. je přímo pověstná tím, že vlastní kostýmky snad ve všech barvách. [celá zpráva]

Ve srovnání s ní Meghan působí poměrně konzervativně. Od oficiálních zásnub nejčastěji volí pouze modely v odstínech bílé, černé a béžové. Lehce extravagantní výjimku pak tvoří pouze jedna barva - zelená.

Značí zelená nejistotu?

Odborníci tvrdí, že rozhodnutí nosit zelenou barvu by mohlo být odrazem nervozity nevěsty před vstupem do královské rodiny. Podle některých zdrojů zelená značí přírodu a symbolizuje tak růst a vývoj, kterým Meghan rovněž prochází. Zároveň působí uklidňujícím dojmem, samotný pohled na zelenou barvu napomáhá regeneraci a načerpání nové síly.

Karen Hallerová, psycholožka zabývající se studiem barev, pro Daily Mail uvedla: „Zelenou, kterou Meghan upřednostňuje, označujeme jako teplou a tmavou lesní zeleň. Tato specifická barva má pozitivní účinky na lidskou mysl. Pokud se cítí nervózní či má strach z blízké budoucnosti, což by měl, ruku na srdce, v jejím případě každý z nás, je možné, že jí tento odstín navozuje pocit bezpečí a vytváří pocit vyrovnanosti a rovnováhy.”

Další možností je, že Meghan zkrátka jen nechce zbytečně poutat pozornost výrazným oblečením, a tak spoléhá na tlumenou zelenou barvu, která navíc barevně ladí k její olivové pleti a tmavě hnědým vlasům. V kombinaci s neutrálními tóny vypadají její outfity skvěle, co myslíte?

Meghan Markleová v zelených šatech se vzorem značky Self-Portrait na recepci her Invictus Games

FOTO: Profimedia.cz

Šaty, Self-Portrait, cena cca 11 500 Kč

FOTO: archiv firmy

Meghan Markleová a princ Harry při návštěvě Crown Liquor Store v irském Belfastu

FOTO: Profimedia.cz

Meghan Markleová na návštěvě ve skotském Edinburghu v kabátu značky Burberry a s kabelkou značky Strathberry.

FOTO: Profimedia.cz

Kabelka značky Strathberry stojí v přepočtu cca 12 350 Kč.

FOTO: archiv firmy

Meghan Markleová v khaki parce po návštěvě hodiny jógy v kanadském Torontu.

FOTO: Profimedia.cz

Meghan Markleová v oblíbené parce

FOTO: Profimedia.cz