Dana Sokolová, Novinky

Za velkého viníka stárnutí pokožky je dlouhodobě označován tzv. oxidační stres, za který mohou volné radikály, které tělo samo vytváří v procesu látkové výměny, přičemž jejich množství se zvyšuje vlivem toxických látek z okolního prostředí - UV záření, smogu, nikotinu, alkoholu, špatné stravy, příliš velkého množství cukru nebo stresu.

Volné radikály mění genetickou informaci, poškozují buňky a mají negativní vliv na organismus. Tělo proti volným radikálům dokáže bojovat pomocí antioxidantů. Někdy však přirozené antioxidanty na tento boj nestačí a je zapotřebí je dodat do těla potravou či přímo přes pokožku.

Vysoké množství antioxidantů mají všechny druhy bobulí, jako jsou bezinky, borůvky, brusinky, černý rybíz, maliny nebo jahody, dále sušené plody - meruňky, aronie, ale i červené zelí, brokolice, mrkev a chřest. K superpotravinám patří i vlašské a lískové oříšky, semínka chia, mandle, červené víno a tmavá čokoláda s podílem kakaa alespoň 70 %. Výborné jsou také polyfenoly z cibule, kurkumy, červených hroznů, zeleného čaje a bobulí acai.

„Za jeden z nejsilnějších antioxidantů na světě je považován astaxanthin, který dokáže velmi významně eliminovat oxidační stres a z něj vyplývající stárnutí pleti. Poradí si s volnými radikály a následným photo-agingem mnohem lépe než oblíbené vitamíny E a C,” upozorňuje Ing. Lenka Průšová, vývojářka a hodnotitelka bezpečnosti kosmetiky.

Pozitivně působí i vitamín B3, který podporuje dlouhověkost a je obsažen v mase, rybách, vnitřnostech, vejcích, avokádu a také v zrnkové kávě.

Péče o pleť

Ne všechny přípravky na pleť fungují tak, jak se někdy tvrdí v reklamě, ale je rovněž nesmyslné tvrdit, že se jedná v případě kosmetických přípravků o naprostou zbytečnost. Pravidelná péče pokožce svědčí a je vědecky prokázáno, že včasné používání správných kosmetických přípravků může vývoj stárnutí pokožky oddálit a vrásky vyhladit.

Pleť se v jednotlivých fázích života proměňuje a způsob, jakým o ni pečujeme, by měl odrážet její měnící se potřeby. Je-li naše pleť zdravá, správná péče její zdraví podpoří. Pokud tomu tak není, může systematická péče o zralou pleť pomoci jejímu zlepšení. Měla by probíhat ve třech krocích - jde o čištění, péči a sluneční ochranu.

Čištění odstraňuje z pleti make-up, nečistoty a chemikálie. „Žádný krém ani sérum nebude správně a efektivně fungovat, pokud nebudeme mít pleť dobře vyčištěnou. Samozřejmostí by mělo být odlíčení očí a následné použití produktu určeného k mytí obličeje, který zvolíme podle typu pleti. Dále je vhodné použít na dočištění pleti tonikum, ke zklidnění a hydrataci termální vodu,” vysvětluje dermoporadkyně Markéta Vršanová, DiS z lékárny Dr. Max.

K čištění pleti patří i pravidelný peeling. Horní vrstva kůže čelí neustálému rohovatění kožních buněk, ty odumírají a odlupují se - pomocí peelingu dochází k jejich lepšímu odstranění. Peelingy se mají používat jedenkrát, maximálně dvakrát týdně. Při častějším používání si naopak uškodíme, pokožka se může stát až intolerantní.

Dobré je dopřát si alespoň 1-2krát týdně také pleťové masky, které mohou pleť jednak hloubkově dočistit, také hydratovat a dodat výživné látky. Pokožka je poté jemnější, sjednotí se tón pleti.

Na takto dokonale očištěnou pleť aplikujeme sérum. Sérum je koncentrovanější varianta v péči o pleť. Většinou má gelovitou tekutější texturu, která se dostává do hlubších vrstev pokožky a zajišťuje tak hydrataci, zpevnění a rozjasnění pleti. Důležité je nechat séru čas na dostatečné vstřebání, 2-3 minuty, teprve poté aplikovat denní nebo noční krém. Péče dodává pleti výživné látky a hydrataci. Je třeba si vybírat takové pečující přípravky, které jsou vhodné pro konkrétní stav pleti.

Denní krém je významný pro svoji ochrannou funkci a také důkladnou hydrataci pokožky, a to bez ohledu na typ pleti. Pokud má někdo mastnější pleť, ještě to neznamená, že má pleť dostatečně hydratovanou. Ve starším věku má ale většina žen pleť velmi suchou, o to důležitější je použít správný druh krému.

„Kromě toho denní krémy často obsahují i ochranný UV faktor, který je opět velmi důležitý, aby nevznikaly pigmentové skvrny. Nadměrné opalování obličeje pak urychluje stárnutí kožních buněk a pleť ztrácí svou elasticitu - pokožka rychleji stárne. Pokud máme denní krém bez UV faktoru, měly bychom používat alespoň make-up, který UV faktor má,” doporučuje dermoporadkyně.

Noční krém je v péči o zralou pleť také velmi důležitý. Kvůli hormonálním změnám potřebuje pleť mnohem větší výživu než v mladším věku. Noční krémy jsou obecně hutnější a většinou obsahují větší množství vyživujících látek.

Pleť v noci odpočívá a má tak dostatek času i energie na regeneraci, maximálně využívá látky, které jsou v krému obsaženy. Ať už na revitalizaci, hloubkovou hydrataci, tak i na podporu tvorby kolagenu a elastinu, které zodpovídají za pevnost a pružnost pokožky.

Nezapomínejte na oční krémy

Kůže kolem očí je velmi tenká, citlivá a namáhaná, je proto potřeba o ni speciálně pečovat. Většina očních krémů obsahuje látky, které podporují mikrocirkulaci v očním okolí, díky tomu se účinné látky lépe vstřebávají a působí intenzivněji proti vzniku vrásek.

