Linda Humlová, Novinky

Sako tvoří součást šatníků zejména žen, které pracují ve firmách, kde je stanovena určitá míra formálního oděvu. To je ale škoda, obyčejné černé sako by totiž měla vlastnit každá z nás. Dá se s ním totiž doslova kouzlit a každý look díky němu dostane punc elegance a pařížského šarmu.

Klasika s detailem

Ženy, které nejraději volí elegantní ženský styl, mají černé sako často spojené s bílou košilí. Pokud se této klasiky nechcete vzdát, zkuste se zaměřit na zajímavé detaily, které outfit povýší na další úroveň.

Letos je velmi trendy zdobení denimu různě velikými perličkami. Proto je ideální variantou obléknout si ke konzervativnímu vršku uvolněnější kalhoty s tímto trendy detailem. Ostatní doplňky už laďte do neutrálních barev, ať se nevytratí původní elegantní styl.

Kabát, Esprit, 3499 Kč. Sako, Reserved, 1299 Kč. Kabelka, H&M, 499 Kč. Džíny, F&F, 699 Kč. Košile, F&F, 699 Kč. Boty, Urbanlux, 1472 Kč

FOTO: archiv firem

Módní guru

Zajímáte-li se o módní trendy a ráda experimentujete, pak doplňte černé sáčko barevnými midi šaty s dlouhým rukávem. Celek pak přepásejte širokým páskem podle vašeho uvážení. Letos jsou velmi trendy takové, které mají sponu vyvedenou v logu firmy, ale pozor na ty, které mají již svá nejlepší léta za sebou. Pokud hledáte levnější variantu, stejnou službu vám udělají široké pásky na vázání, které zároveň ozvláštní jakýkoli outfit.

Co se týče bot a doplňků, volte barevné balerínky nebo kotníčkové kozačky na nízkém podpatku, které protáhnou celou postavu. Na hlavu si pak můžete nasadit trendy kapitánskou čepici, se kterou budete nepřehlédnutelná.

Šaty, Esprit, 1699 Kč. Sako, Zoot, 1699 Kč. Pásek, Gucci, info o ceně v obchodě. Kapitánská čepice, H&M, 399 Kč. Balerínky, H&M, 1299 Kč

FOTO: archiv firem

Barevný prvek

Další módní variantou je outfit v černobílé barvě, kterému dominuje jeden kontrastní prvek. V našem případě je to zelená sukně s volánky, která sama o sobě snese už jen jednoduché basic kousky. Kromě černého saka s klopami je to pruhované bavlněné tričko a tmavá designová kabelka.

Jediným lehce extravagantním doplňkem jsou černé lakované kotníčkové boty s imitací aligátoří kůže, které zůstávají v módě již řadu let.

Sako, H&M, 999 Kč. Boty, Baťa, 2999 Kč. Tričko, H&M, 299 Kč. Sukně, F&F, 499 Kč. Kabelka, JW Anderson, info o ceně v obchodě

FOTO: archiv firem

V jednoduchosti je krása

Poslední outfit se skládá ze samých jednoduchých, ale prudce elegantních kousků. Potrpíte-li si na luxusní byznys look, pak se porozhlédněte po kvalitním saku z dílen návrhářů značek Balmain či Saint Lauren, které vám bude perfektně sedět a vydrží vám celý život.

Celkový look pak doplňte kvalitním kašmírovým svetrem v neutrální barvě, cigaretovými kalhotami a jednoduchými lodičkami na vysokém a tenkém podpatku.

Sako, Balmain, info o ceně v obchodě. Kašmírový svetr, H&M, 2499 Kč. Kožené lodičky, H&M, 1999 Kč. Kalhoty, H&M, 499 Kč, Kabelka, Karen Millen, info o ceně v obchodě

FOTO: archiv firem

Pro extra detail se nebojte zaexperimentovat s doplňky. Nejlépe vám poslouží výrazná kabelka, která na sebe přitáhne pozornost, ale přesto nenaruší pečlivě sladěný look. Vyberte si takovou, která bude mít výraznou barvu, jako je červená či vínová, nebo vsaďte na nestárnoucí leopardí vzor.