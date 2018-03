Zdena Nováčková, Právo

Macerace v sádle má různou délku trvání. Rostlinu, která může být čerstvá i sušená, dáváme do teplého tukového základu a během louhování můžeme macerát ve vodní lázni několikrát zahřát. Ale nevaříme (nepřivádíme k varu), pouze prohříváme, aby se účinné látky lépe uvolňovaly. Po uplynutí potřebné doby (liší se podle druhu byliny) se vše scedí a získáme bylinkovou mast, která vydrží přibližně jeden rok podle toho, jak se o ni staráme.

Mast musíme uchovávat v lednici, protože neobsahuje konzervanty. Přípravek ale musíme přestat používat, jakmile zjistíme jakékoli změny v konzistenci masti. Místo sádla můžeme používat i jiný tukový základ – třeba lékárenskou vazelínu, kokosový tuk, ghee, bambucké máslo apod., ale například podle ájurvédy je nejvhodnější právě sádlo.

A ještě upozornění – u všech rostlin se vyplatí předem vyzkoušet, jestli na ně nemáte alergii.

Třezalka tečkovaná - uleví při revmatu



Třezalkové mazání nám pomůže s revmatickými bolestmi. Výhodou je, že má nejen znecitlivující účinky, ale působí i silně protizánětlivě. Třezalku (Hypericum perforatum) obvykle nakládáme do oleje, ale plnohodnotnou variantou je i macerace v sádle.

Potřebujeme jeden díl sušených květů třezalky a tři díly sádlového základu. Vše zahříváme ve vodní lázni přibližně tři hodiny, potom necháme zchladnout a přecedíme. Získanou mast používáme na bolestivé klouby a záda.

Měsíček lékařský - přeborník na kůži

Měsíček (Calendula officinalis) je opravdu vynikající bylina k léčbě nejrůznějších kožních problémů. Působí i proti plísním nohou, zhojí oděrky na kůži a dokáže dobře změkčit ztvrdlé paty. Měsíčková mast se dá použít na spáleniny.

Mast připravíme jednoduše – vezmeme stejný objem měsíčku a teplého tukového základu a necháme macerovat dva dny. Pak znovu rozehřeje a přecedíme. Používáme podle potřeby a uchováváme v chladu.

Kurkuma - univerzální bojovník



Mazání z kurkumy (Curcuma longa) působí doslova na celé tělo. Přípravek můžeme použít na celulitidu, prohřátí končetin, pročištění kůže, výborně působí na bolesti svalů po cvičení, můžeme si z ní udělat i zábal na ruce nebo nohy, zjemní a vypne kůži, dá se použít i na dekolt.

Z koření a tukového základu smícháme pastu, kterou necháme v teple asi tři dny uležet a potom používáme podle potřeby. Při celulitidě je efektivní následující postup – aplikujeme kurkumovou mast na oblast stehen, důkladně obalíme potravinovou folií a necháme působit přibližně hodinu, ale klidně i déle. Předtím si samozřejmě musíme vyzkoušet, jestli nemáme na kurkumu alergii.

Kaštan koňský - na klouby a páteř

Mast z kaštanu koňského (Aesculus hippocastanum) je skvělá na bolestivé klouby a páteř. Nejprve zbavíme kaštany hnědé slupky a nakrájíme je na plátky. Vše vložíme do rozehřátého tukového základu, macerujeme přibližně tři dny a vždy jedenkrát za den prohřejeme ve vodní lázni, aby se do masti lépe uvolnily prospěšné látky. Potom scedíme skrz hustý cedník a necháme ztuhnout, uchováváme v lednici.

Mazání kaštanovou mastí ještě zintenzivníme, když potřené místo zabalíme do potravinářské fólie, a ještě zabalíme do šátku, aby se vše dobře prohřálo. Necháme působit několik hodin. I tady si dejte pozor na možnou alergii.

Majoránka zahradní - proti nastuzení a plynatosti

Zkusme si při nachlazení namazat na hruď a na záda mezi lopatky mast z majoránky (Origanum majorana) – úleva stojí za trochu nepohodlí v podobě promaštěného prádla. Budeme lépe odkašlávat, a pokud si natřeme i čelo a lícní kosti, uvolní hleny i z obličejových dutin. Mast můžeme vtírat i přímo do nosu.

Při nachlazení si zkuste namazat na hruď a na záda mezi lopatky mast z majoránky.

FOTO: Profimedia.cz

Mazání ovšem výborně pomáhá i při plynatosti – to ho pro změnu vtíráme krouživým pohybem do oblasti břicha. A jak mast připravíme? Sáček sušené majoránky (koření běžně k mání v obchodech) vsypeme do rozehřátého sádla (přibližně 100 g, nejlépe doma vyškvařeného), necháme louhovat do druhého dne, potom rozehřejeme a scedíme.

Můžeme použít také čerstvě nadrcenou majoránku. Té vezmeme asi 50 g, zalijeme dvěma lžícemi vinného destilátu a necháme asi dvě hodiny uležet. Přidáme dvě až tři lžíce sádla a zahříváme ve vodní lázni. Potom vše přecedíme přes gázu.

Jakmile směs vychladne, můžeme ji používat. Takto připravená mast vydrží v lednici přibližně čtyři týdny.

Badyán - na otoky i pro duši

Říká se mu také hvězdicový anýz a jde o známé kuchyňské koření. Má však svou mystickou rovinu, tvrdí se o něm, že otvírá duši.

Na mast roztlučeme jednu kávovou lžičku badyánových semen a zalijeme jedním deci čtyřicetiprocentního alkoholu. Nádobu uzavřeme a necháme týden v klidu odstát. Potom scedíme a k alkoholovému macerátu přidáme stejné množství sádla, promícháme, lehce odpaříme a můžeme používat. Působí proti otokům i bolestem kloubů. Stejně můžeme připravit mast z muškátového oříšku nebo černého pepře.

Směs pro menstruační potíže

Bylinková směs heřmánkového květu, plodu kmínu a meduňkového listu, ze které připravíme mast, ulevuje od bolestí při menstruaci a zlepšuje její průběh. Macerovat necháme stejné množství sádla a bylinek, a to do druhého dne, potom scedíme. Krém vmasírujeme do oblasti podbřišku a krajiny pánevní.

Tymián obecný - uvolní hleny a vypne dekolt



Mast připravená z tymiánu (Thymus vulgaris) dobře uvolňuje hleny, ale také dokáže vypnout pokožku v oblasti dekoltu a ňader. Sušenou rostlinu macerujeme v rozpuštěném sádle jeden den a potom scedíme.

Pro boj se zahleněním vetřeme mast do oblasti prsou a oblékneme si dvě vrstvy nejlépe bavlněného oblečení. Během krátké chvíle dojde k uvolnění hlenů a zlepšení odkašlávání.

Rozmarýn lékařský - na nízký tlak

Pokud jsou vaše srdeční potíže spojené s nízkým tlakem, pak je vaší bylinkou rozmarýn (Rosmarinus officinalis).

Přibližně pět gramů nezdřevnatělých větviček a lístků rostliny vložíme do čtvrt kila rozpuštěného vepřového sádla a necháme je několik dní v mastném základu macerovat. Klidně můžeme znovu po dvou dnech směs sádla a rostliny ve vodní lázni rozehřát (ale nevařit).

Přibližně po sedmi dnech směs ve vodní lázni rozpustíme, necháme vystydnout na tělovou teplotu a přecedíme přes gázový obvaz, který na závěr důkladně vyždímáme, abychom získali co nejvíce účinných látek. Natíráme oblast srdce – levou část hrudníku – a levou paži.

Borovice černá - zvládne revma i průdušky

Další výborné mazání na revmatické bolesti si vytvoříme z jehličí borovice černé (Pinus nigra). Pomáhá ale také s uvolněním hlenů na průduškách.

Smícháme stejné množství jehličí a vepřového sádla a asi hodinu až dvě zahříváme ve vodní lázni. Potom směs dáme na studené místo a druhý den celý proces opakujeme. Potom oddělíme jehličí od tukové složky, přefiltrujeme a máme mast k používání.