Na přehlídce značky Dolce&Gabbana převzaly práci modelek drony

V rámci Týdne módy v italském Miláně se každý rok snaží místní návrháři se navzájem překonávat a vymyslet co nejzajímavější show pro významné osoby módního průmyslu. To, co předvedlo návrhářské duo Domenico Dolce a Stefano Gabbana, předčilo očekávání všech. Rozhodli se, vedle klasiky, předvádět kabelky i za pomoci létajících dronů.