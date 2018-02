Zima je období, které nedává módě šanci příliš vyniknout. I tak ale existují způsoby, jak si s oblečením pohrát a vytvořit outfit, který stojí za povšimnutí. Podívejte se, jak se s tímto úkolem popasovaly Newyorčanky.

Rolák na tři způsoby

Pokud se rolákům od dětství vyhýbáte, je na čase to změnit. S roláky nemusíte přemýšlet, jakou si vzít šálu ke kabátu. Jsou trendy, snadno kombinovatelné a přesto, že nedávají šanci ukázat ani kousek kůže, jsou nebezpečně sexy.

V případě, že ještě žádný nevlastníte, doporučujeme pořídit si základní černý bez zbytečných ozdob, jako jsou knoflíčky či perly. Právě tento jednoduchý kousek se snadno kombinuje a můžete si jej obléknout téměř k čemukoli.

První možností, k čemu takový rolák sladit, jsou klasické džíny. Pro sexy look můžete zvolit klidně slimky, ale pokud chcete být opravdu trendy, zvolte extravagantnější „mom jeans” neboli džíny do pasu volnějšího střihu. Tento look pak stačí doplnit už jen klasickým černým kabátem a kotníčkovými kozačkami.

Postavte celý look na výrazných kalhotách.

FOTO: Profimedia.cz

Další stylovou variantou je rolák v bílém provedení, který proslavil světoznámý návrhář Jil Sander. Pro minimalistický vzhled ho můžete doplnit bílými či černými džínami a béžovým či černým kabátem. Současně se ale hodí i jako základ pro nejrůznější kombinace.

Skvěle vypadá například s koženými kalhotami či sukní, dodá celkovému vzhledu na jemnosti a eleganci. Nebo ho oblečte pod kárované sako či kabát. V obou případech nešlápnete vedle.

Kombinace bílé a béžové je nesmrtelná.

FOTO: Profimedia.cz

Károvaný vzor je nesmrtelný.

FOTO: Profimedia.cz

Třetí model uvítají zejména ženy, které rády vrství, nebo se nechtějí vzdát svých oblíbených šatů ani v zimě. Rolák je totiž ideální jako spodní vrstva pod všechny šaty, které nenosíte, protože by vám v nich byla zima.

Nebojte se navíc sáhnout po různých barevných variantách, jako je žlutá či červená. Pokud k vašim šatům bude ladit, docílíte velmi moderního looku, který se objevuje i na přehlídkových molech.

Nebojte se obléci rolák pod jarní šaty.

FOTO: Profimedia.cz

Střih a barva



Zima nedává příliš prostoru pro velkolepé módní kreace, proto byly na týdnu módy v New Yorku k vidění zejména různé varianty zimních kabátů a bund. Pokud se rovněž poohlížíte po nějakém zajímavém kousku, který by ozvláštnil váš dosavadní šatník, zaměřte se zejména na střih či výraznou barvu.

Výrazný střih se hodí zejména pro ženy, které si netroufají na výrazné barvy, nebo zkrátka upřednostňují ty neutrální.

V opačném případě volte barvu, kterou máte ráda a víte, že se vám bude lehce kombinovat.

Červená vynikne u tmavovlásek.

FOTO: Profimedia.cz

Žlutá a khaki

Nejčastějšími barvami v ulicích New Yorku byly odstíny khaki a překvapivě žluté. Khaki barva si báječně rozumí s neutrálními tóny, jako je béžová a šedá. Skvěle navíc vynikne jak na teplém kabátu, tak například na dlouhých úpletových šatech, pod které si stačí obléci punčocháče a zůstanete v pohodlí a v teple.

Úpletové šaty jsou trendy, a navíc zahřejí.

FOTO: Profimedia.cz

Svislé proužky prodlužují postavu.

FOTO: Profimedia.cz

Žlutá je naopak velmi výrazná a snese se jen s málokterou další barvou. Nejlépe uděláte, pokud ji zkombinujete s klasickou bílou a černou, případně tmavě modrou.

Letos se nosí žlutá i v zimě.

FOTO: Profimedia.cz