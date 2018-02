Do té doby kreslila na porcelánové hrnky jen z radosti. Zájem o ně byl v jejím okolí tak velký, že se rozhodla, že se zkusí tím, co jí dělá radost, živit. Aby měla blíž ke karlovarskému porcelánu, vrátila se do svých rodných Karlových Varů a začala tvořit ve velkém. Přestože umění nikdy nestudovala a ani nechodila do lidušky, začalo se jí v tomto oboru dařit.

Dnes má vlastní kolekci motivů a kromě porcelánu kreslí na pozvánky, svatební oznámení, vytváří loga, ale také dekorace na zdi v kancelářích a kavárnách. Ilustrovala i dvě knihy, maluje i velká plátna a měla tři samostatné výstavy.

Jitka Tomanová

FOTO: archív Jitky Tomanové

Protože miluje starý vintage porcelán, věnuje se i tzv.upcyclingu, kdy porcelán čistí a znovu dekoruje. Mění tak už hotovou věc, aby byla využívána dále a neskončila na skládce. Jak sama říká, vždy se zajímala o příběhy věcí a starý porcelán má své kouzlo. Svým dekorem jej opět dostává na výslunní a přitom podporuje neplýtvání věcmi.

Ve svém volném čase tak obráží nejrůznější blešáky a obchody se starožitnostmi a starý porcelán skupuje ve velkém. Vždy jí udělá i radost, když jí někdo napíše, že toho mají plnou půdu a ať si to odveze, nebo to skončí na skládce. Obnovený starý porcelán pak prodává dál. Zájem je o něj především u lidí, kteří mají plné zuby zboží z obchodních řetězců, touží po něčem originálním anebo se snaží chránit životní prostředí.

Jitka Tomanová

FOTO: archív Jitky Tomanové

Ze všeho nejvíce ji ale živí nový malovaný porcelán. Její dekorace vychází z jejího života a témat, které jsou pro ni důležitá.

„Třeba kolekce Mám na to oko je inspirovaná mou láskou k analogovým foťákům, které sbírám a snažím se na ně i fotit. Nebo nejnovější kolekce LES vznikla v době, kdy jsem byla v Karlových Varech už nějakou dobu a uvědomila si, jak moc mi v Praze chyběla blízkost přírody. Netvrdím, že v Praze příroda není, ale ve Varech mi stačí 15 minut a jsem v hlubokém lese, na krásné louce nebo u vody,” vypráví Jitka Tomanová.

FOTO: archív Jitky Tomanové

Své výrobky pak prodává po designmarketech a designových prodejnách. Moc ráda se totiž setkává s lidmi, které zajímá design, malé značky a originální zboží. Je to pro ni velký hnací motor. „Když vidím, jak se lidi usmívají na moje zboží, jsem šťastná,” svěřuje se paní Jitka.

FOTO: archív Jitky Tomanové

V podnikání jí ale také pomohla účast v projektu T-Mobile Rozjezdy, jež je určen pro začínající podnikatele, kteří zde mohou vyhrát hodnotné ceny a především odborné poradenství. „Nakoplo mě to k tomu vést si důkladněji sklad a vůbec účetní záležitosti a celkově profesionálněji pohlížet na své podnikání. Doporučila bych to opravdu všem, kdo stojí na začátku a chtějí uspět,” dodává paní Jitka.

Svůj úspěch ale také přikládá obrovské podpoře okolí a svému životnímu mottu: snažím žít tak, jako by to bylo naposledy. „Říkám to s nadsázkou, ale vlastně to tak opravdu je. Nikdy jsem nevolila cestu nejmenšího odporu, ale cestu největší radosti a vášně,” říká designérka.

Jitka Tomanová kromě své práce miluje jízdu na skateboardu, na snímku se svou fenkou Emilkou.

FOTO: archív Jitky Tomanové

Plánů do budoucnosti má paní Jitka spoustu, ale jak sama říká, nejprve musí vynalézt stroj času, aby je všechny stihla uskutečnit. V nejbližší době ji čeká spolupráce s porcelánkou Loučky, která plánuje úplně novou řadu porcelánu ozdobenou jejím dekorem.