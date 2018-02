„Výborně. Mají totiž společného jmenovatele, v obou hraji matku. V té první roli jsem si po boku skvělého Hugha Jackmana znovu ověřila, jak je štěstí vrtkavé, v té druhé jsem prožila strašlivý strach. Ale oba filmy skončí dobře. A víte proč? Protože v nich nakonec vítězí láska,“ odpovídá s úsměvem sedmatřicetiletá Američanka z Montany a dodá:

„Jistě mně v obou filmech pomohlo to, že jsem sama matkou. Všechny prachy světa byly pro mě jen náročnější v tom, že je režíroval vynikající Ridley Scott. Dal mi sice při ztvárnění zoufalé matky Gail úplnou volnost, ale za ni při natáčení musíte být dobří na první ostrou. Nerad totiž záběry opakuje. Zvládla jsem to,“ pyšní se právem herečka, která má na kontě řadu nezapomenutelných rolí.

V milostném příběhu Blue Valentine si zahrála s Ryanem Goslingem.

FOTO: archív ČT

Na některé z nich ráda vzpomíná. Snad nejvíce jí přirostla k srdci hlavní role v životopisném dramatu Můj týden s Marilyn (2011). Film zachycuje slavnou dobu v životě Marilyn Monroe, kdy ji do Londýna pozval legendární britský herec Laurence Olivier, aby s ním natočila romantickou komedii Princ a tanečnice (1957).

Díky ní získala Michelle svou třetí oscarovou nominaci. Když ji přebírala, řekla: „Je šílené, že Marilyn nikdy nedostala jedinou nominaci na Oscara. Lidé ji jako herečku nikdy nedocenili, protože byli zaslepeni její krásou. A ona přitom tak moc toužila být něčím víc než sexy bohyní. Až se trochu stydím za to, že já mám větší štěstí, než měla Marilyn.“

Williamsová, která už v devíti letech hrála v populárních seriálech Pobřežní hlídka, Kutil Tim a později ve zmíněném Dawsonově světě, na Oscara sice nedosáhla, ale má na zlatou sošku čtyři nominace. Podle britského režiséra Simona Curtise byla jedinou herečkou, kterou si dokázal v roli Marilyn představit.

„Vždy měla můj obdiv a nepochybně ji považuji za jednu z nejlepších hereček své generace. To, co předvedla i ve filmech Blue Valentine (2010) a Zkrocená hora (2005), bylo skvělé. Navíc je nesmírně pracovitá a má velkou kuráž, když souhlasila, že ztvární tak známou ikonu,“ říká Curtis.

Michelle Williamsová a Heath Ledger

FOTO: Profimedia.cz

Michelle nikdy nezapomene na natáčení Zkrocené hory, při kterém v roce 2004 poznala oscarového australského herce Heatha Ledgera.

„Žili jsme spolu v ústraní v newyorském Brooklynu a těšili se z naší dcery Matildy, která se nám po roce narodila. Dodnes jsem se úplně nevyrovnala s tím, že náš tříletý vztah skončil pár měsíců předtím, než Heath odešel navždy,“ svěřuje se.

Důvod jejich rozchodu nikdo neznal. Podle přátel to Michelle úplně zničilo. Ve svém oficiálním prohlášení v únoru 2008, tedy měsíc po Ledgerově smrti, poprvé mluvila o zármutku, který po jeho odchodu prožívala.

„Nevěděla jsem, kam jít. Nemohla jsem si bez něho představit žádné místo na světě, kde bych se cítila dobře. Jediné, co mi dávalo sílu, byla Matilda. Ta mě držela při životě. Je mu tak strašně podobná a věřím, že v ní přežije i jeho nezměrný elán, odvaha a nadání.“

Kouzelnou manželskou dvojici vytvořila s Hughem Jackmanem v muzikálu Největší showman.

FOTO: Profimedia.cz

Michelle Williamsová se léta honosila dlouhou blonďatou hřívou a dodnes působí rozruch, když se objeví s vlasy ostříhanými na kluka. Na kritické poznámky z mužského publika odpověděla: „Vím, že se moje krátké vlasy většině mužů nelíbí. Mně však stačilo, že se líbily jednomu, tomu, který mě opravdu miloval. Pro něho jsem si je v roce 2005 ostříhala poprvé a kvůli jeho památce je tak budu nosit i nadále.“

Michelle se pak snažila najít si partnera. „Hrozně jsem chtěla, aby Matilda měla brzy sourozence. Bohužel to nevyšlo. Chtěla jsem to kvůli ní, už proto, že jsem sama z pěti dětí a vím, jak zábavné bylo vyrůstat s ostatními. Byla jsem netrpělivá a chtěla to uspíšit. Být sama s dítětem není jednoduché.“

S Markem Wahlbergem v thrilleru Všechny prachy světa

FOTO: Vertical Entertainment

Další vztah ale zatím nevyšel. „Vůbec jsem si neuměla představit, že bych se s někým scházela i později po třicítce a s dospívající dcerkou. Jsem jako kočka. V práci jsem pořád obklopena lidmi, a tak jsem strašně ráda doma a starám se o ni. Navíc jsem sama se sebou spokojená. A nechci se jen proto, že toužím být s mužem, dostat do situace, že se vdám za špatného partnera.

Moje štěstí je vidět Matildu, jak prozářená sluníčkem sedá na kolo a jede za kamarády. Pak se vrátím domů a možná si i popláču nad tou dávkou denního štěstí, protože vím, že se nám to spolu podařilo. A možná jí přece jen ještě dobrého tátu najdu,“ prozrazuje na závěr příjemná Michelle Williamsová.