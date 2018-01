Brunetky - často již vědí, co od života chtějí, a nepotřebují sobě ani nikomu dalšímu nic dokazovat. Jejich předností je empatie a tedy schopnost vycítit, co muži od nich, především v postelových hrátkách, vyžadují. Obvykle se v posteli nebojí říct, co se jim líbí a zároveň se nebojí partnerů zeptat, po čem touží oni. Tyto ženy si nemusí na nic hrát, dokážou být přirozené, intuitivní tak, aby dosáhly naprostého souznění.