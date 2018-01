Anna Kurnikovová, Enrique Iglesias a jejich dobře utajené soukromí

Zpráva o narození dvojčat Anny Kurnikovové a Enriqua Iglesiase byla loni v prosinci velkým překvapením. I když spolu bývalá tenisová hvězda a slavný zpěvák žijí už sedmnáctým rokem, své soukromí zdařile tají. Na veřejnost se dostane jen to, co oba opravdu chtějí, a tak se o těhotenství Anny sice v minulosti mnohokrát spekulovalo, když ale loni opravdu pod srdcem nosila své potomky, nevěděl to téměř nikdo.