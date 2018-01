Než se pustíte do jakékoliv změny, zeptejte se sama sebe, proč jste sama se sebou nespokojená. Může za to přibývající věk, váha či jen hanlivá slova od vašeho expřítele? Pokud se jedná o poslední jmenovaný případ, tak se vás následující odstavce netýkají. Změnu byste totiž měla podstoupit pouze z vlastní vůle a přesvědčení.

Ujasněte si, kdo jste

Hlavní pravidlo zní: ujasněte si, kdo vlastně jste. K tomuto kroku je potřeba přistupovat naprosto realisticky a konstruktivně. Přiznejte si zejména, kolik vám je let a kolik vážíte. Ani sebedražší minisukně totiž nikdy nebude vypadat dobře, pokud je vám padesát nebo vám přes ni přetékají tukové bochánky. Poté se zaměřte na to, jaké oblečení nejčastěji využíváte a v jakém se cítíte nejlépe. Od toho by se totiž měly odvíjet vaše další nákupy.

Zbavte se kostlivců ve skříni

Následující krok je jednoduchý, zbavte se všeho oblečení, které nenosíte, nesedí vám či už má nejlepší léta za sebou. Ve skříni byste měla mít pouze kousky, které jsou stále aktuální a současně nadčasové a vy je nosíte ráda. Zapomeňte na citové vazby ke starému oblečení a nemilosrdně ho vyřaďte.

Vaše vize

Až budete mít šatník vytříděný, soustřeďte se na to, jak chcete, aby vypadalo vaše nové já. Možná jste se až donedávna oblíkala jen do praktického sportovního oblečení, ale přitom chcete, aby vás okolí vnímalo jako dámu. Pokud tomu tak je, tak naběhněte do obchodu a pořiďte si klidně jen jeden jediný elegantní kousek, který se stane vztyčnou vlajkou vašeho nového šatníku.

Nový základ

Následně podle vašich finančních možností budujte nový šatník, který bude snadno kombinovatelný a vy se díky němu budete cítit sebevědomě. Univerzálním základem každého šatníku by měly být alespoň dva páry dobře střižených džín (černé a modré), černé sako, bílé tričko, malé černé, kvalitní tenisky a elegantní boty na podpatku. Na tento základ pak můžete nabalovat další druhy oblečení a doplňky.

V případě, že si nejste jistá, jestli je váš výběr ten správný, nestyďte se využít služeb stylistů či osobních nákupčích, kteří dají váš styl a šatník do kupy. Zároveň vám mohou doporučit, jaký styl a barvy se k vám hodí, a navrhnout konkrétní obchody, ve kterých můžete dále vybírat.