Za léta u filmu jsem si matku zahrála opravdu mockrát, ale zprvu jen tu dobrou, milující, takovou, jakou jsem pro své tři děti ve skutečnosti byla sama. Jak jde ale čas, začala jsem hrát i ty rozpustilé, sexy vdovy, matky zlé, a dokonce alkoholičky. Musím přiznat, že na všech jsem se dostatečně vyřádila," směje se oscarová herečka.

Již před lety nadšeně přijala roli nepřející matky královny a kruté vladařky, která přemístí synovu milovanou princeznu z Disneyho pohádky do moderního New Yorku v Kouzelné romanci (2007). Pak to byla v Šílené matce (2015) vdova s tučným bankovním kontem po milovaném zesnulém manželovi, která se stěhuje za svou dcerou, ale záhy naváže milostný vztah s bývalým policistou a motorkářem. A přes další až ke zmíněné komedii Matky na tahu o Vánocích, kde ztvárňuje tu odvázanou, bezstarostnou, s láskou k alkoholu.

Bohatá vdova v Šílené matce s dcerou Lori (Rose Byrneová) se nebrání ani mužům.

FOTO: Profimedia.cz

"Film je o mladých mámách rebelkách, které mají už dost věčného uklízení, vaření, starání se o rodinu včetně perfektních dárků pro všechny, často i pro sebe, aby s tím tátové neztráceli čas. Proto se vzbouří a Vánoce si konečně jednou chtějí užít po svém. Jen netuší, že se jim ohlásí vlastní matky, které s jejich představou nemusí úplně souhlasit. Já jsem ale ze své volnomyšlenkářské Isis byla zcela nadšená," prozrazuje Sarandonová.

Přesto výčet jejích výborných rolí tímto zdaleka nekončí. Dřív, než získala zlatou sošku za postavu jeptišky v psychologickém dramatu Mrtvý muž přichází (1995), měla už čtyři oscarové nominace. Dostala je za filmy Atlantic City (1980), Thelma a Luisa (1991), Lék pro Lorenza (1992) a Nebezpečný klient (1994). Všechna ocenění má v koupelně a tvrdí, že jí do smrti úplně stačí, i když natočila desítky dalších vynikajících filmů.

A jak se tato skvostná herečka k hraní dostala? Narodila se jako Susan Abigail Tomalinová v New Yorku, nejstarší z devíti dětí, do hluboce věřící katolické rodiny. Její matka Lenora Marie pochází ze Sicílie. Susanin dědeček Giuseppe Criscione v roce 1916 emigroval do Ameriky a malou Lenoru Marii vzal s sebou. V roce 1942 se v New Yorku poznala s budoucím otcem Susan, Philipem Tomalinem, televizním producentem s anglickými, irskými a velšskými předky. Susan od malička chodila do katolické školy, kde ji učily jeptišky. To však dívku, soudě podle jejího současného image sexy a politicky angažované ženy, nijak nepoznamenalo. Přesto bylo překvapením, když se po maturitě rozhodla jít do Washingtonu studovat drama a angličtinu opět na Katolickou univerzitu.

Nezapomenutelné road movie o příběhu protestujících žen Thelma a Luisa s Geenou Davisovou.

FOTO: archív ČT

Původně neplánovala stát se herečkou. V reklamní agentuře začala pracovat jako modelka jen proto, aby mohla platit účty a měla peníze na jídlo. Tam si jí však všimli lidé od filmu a v roce 1970 dostala nabídku na roli ve snímku Joe (1970). Do světla reflektorů ji po řadě nevýrazných postav v druhé polovině 70. let vynesla kuriózní parodie na béčkové horory The Rocky Horror Picture Show s Timem Currym a drama Děvčátko, ve kterém si zahrála s dvanáctiletou Brooke Shieldsovou. V obou snímcích se objevila jen velmi skromně oblečená. "Mnohým lidem se může zdát, že se ve svých filmech buď miluji, nebo jsem nahá. Vždycky jsem se ale snažila, aby velká ňadra nezastínila můj talent," podotkla tehdy.

Když ji v roce 1981 magazín Playboy ocenil jako celebritu s nejkrásnějším dekoltem, komentovala to se sarkastickým nadhledem. "Pro herečku je špatné, když musí volit mezi poprsím a hlavou. Bylo by hezké mít obojí. Pokud však jde o moje ňadra, myslím si, že byla často přeceňována."

Oblíbená americká herečka se vryla do povědomí lidí i jako politická aktivistka. "Už na střední škole mě zavřeli za protesty proti válce ve Vietnamu, od mládí mám v sobě hluboce zakořeněný pocit pro sociální spravedlnost. A později jsem slávu a popularitu začala využívat v zájmu dobré věci. Nikdy mi nešlo o to, abych se sama hřála na výsluní," vysvětluje Sarandonová, vyslankyně dobré vůle UNICEF a obětavá pomocnice lidem postiženým AIDS.

Susanin osobní život je bezesporu stejně pestrý jako její filmová kariéra. Ještě na univerzitě poznala budoucího herce a manžela Chrise Sarandona, jehož příjmení si ponechala i po rozvodu v roce 1979. Jejími milenci se posléze stali muzikant David Bowie i italský režisér Franco Amurri, se kterým má dceru, herečku Evu Amurriovou. S dalším partnerem, výborným hercem a režisérem Timem Robbinsem, s nímž žila na hromádce třiadvacet let, má dva syny, Milese a Jacka. Zatím posledním jejím přítelem byl podnikatel Jonathan Bricklin, s kterým se rozešla přede dvěma roky.

Mateřské rady udílí dál v komedii Matky na tahu o Vánocích další dceři v podání Kathryn Hahnové.

FOTO: Profimedia.cz

"Moje dospělé děti mají v současné době, kdy dál chodím randit, problém s tím, že v mém věku se to už nehodí. Já jsem se ale rozhodla život si užít, a to včetně sexu, tak se s tím musí nějak popasovat," končí s úsměvem vitální Susan Sarandonová.