Soutěže se zúčastnilo celkem 64 soutěžících z 30 zemí světa. Kromě vyhlášení hlavních vítězů si 15 nejlepších finalistů rozdělilo garantované smlouvy s agenturou Elite v celkové hodnotě 20 miliónů korun.

Prezident společnosti Elite Management Vick Mihaci pro agenturu AP řekl: „Za svou volbou si pevně stojíme, oba výherci pro nás symbolizují spojení netypického a zajímavého vzhledu a klasické krásy.”

Češi neuspěli



Soutěže se zúčastnili i výherci českého a slovenského klání. Za Českou republiku to byla Leontýna Šiřinová (16), Václav Chvojka (21) a za Slovensko Nataša Košťová (15) a Matúš Gašparík (16). Zabodovala ale pouze Nataša Košťová, která se dostala do výběru deseti nejkrásnějších začínajících modelek světa a získala tak smlouvu ve světové síti modelingové agentury Elite. Díky ní si může přijít v průběhu dvou let na výdělek až 1 200 000 korun.

V minulosti zabodovaly v soutěži Češky Eva Klímková, Bára Podzimková či Jana Tvrdíkova a Slovenky Linda Nývltová, Michaela Kociánová či Michaela Hlaváčková.

Zleva Václav Chvojka, Leontýna Šiřinová, Nataša Košťová a Matúš Gašparík

FOTO: Schwarzkopf Elite Model Look