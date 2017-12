Tenisová superstar Serena Williamsová se po narození své první dcery Alexis Olympie rozhodla natočit reklamní spot, který je zároveň osvětou, jež má mladé dívky upozornit, jak moc důležitou roli v jejich životech může sehrát sport.

„Holčičko moje, nezáleží mi na tom, jestli v tenisu budeš dobrá. Je mi jedno, jestli se rozhodneš nikdy nevzít raketu do ruky. Ale prosím tě, v téhle hře života hraj dál, bez ohledu na to, co přijde. Stejně jako mě, i tebe sport naučí být silnou,“ říká Serena ve spotu.

Jedna z nejlepších tenisových hráček tohoto tisíciletí je známá svou urputností vždy zvítězit. A právě o to silnější je v novém klipu její poselství, které zdaleka nemíří jen k její dceři. Holčičko, sport není o tom, že musíš zvítězit za každou cenu, že musíš být nejlepší. Vůbec ne. Prostě sportuj. Jakkoli sportuj.