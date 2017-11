Michael Fassbender: Film Sněhulák je děsivý a vzrušující

Jeden z nejcharismatičtějších herců své generace Michael Fassbender (40) ještě loni prohlašoval, že se usadit nehodlá. Láska ale dělá divy, i on se tak nedávno oženil. „Ano“ mu řekla o jedenáct let mladší půvabná švédská herečka Alicia Vikanderová. Zamilovali se do sebe v srdcervoucím dramatu Světlo mezi oceány, kde hráli manžele. Svatba se odehrála na ostrově Ibiza.