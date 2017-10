Stydíte se nakupovat v second handech, tedy obchodech s použitým zbožím? A co kdybychom vám řekli, že se tam dají najít opravdové skvosty, a navíc můžete ušetřit i horentní sumu peněz?

Hannah Kloseová si přesně spočítala, kolik při podobných nákupech ušetřila, a vyšla jí neuvěřitelná suma - v přepočtu téměř pět miliónů korun.

Hannah Kloseová

FOTO: Profimedia.cz

Místo toho, aby utrácela velké částky za oblečení a doplňky, nakupuje ze zásady pouze to, co nestojí víc než 3 libry (sto korun). Díky ušetřeným penězům si pak s rodinou mohou dovolit cestovat tam, kam je to zrovna táhne.

„Řekla bych, že 99 % oblečení z mého a rodinného šatníku je z druhé ruky. Jedinou věc, kterou v second handech nenakupuji, je spodní prádlo,” řekla Hannah pro The Sun a zároveň dodala, že nakupování v second handech je to nejlepší kardio, protože nikdy nevíte, co na vás v obchodě čeká a kde to najdete.

Hannah Kloseová

FOTO: Profimedia.cz

Pokud by někoho napadlo, že její oblečení má již mnohé za sebou a je tudíž nekvalitní, neměl by pravdu! V její skříni najdete řadu designérských a unikátních kousků, které si našla v second handech po celém světě.

Hannah Kloseová

FOTO: Profimedia.cz