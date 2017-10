Čištění pleti

Nejčastější chybou všech žen je, že svou pleť pravidelně nečistí. Během dne na obličeji ulpí nečistoty, prach, smog i náš vlastní pot. Póry se tím zanášejí a pokožka ztrácí vitalitu. Chybět by tedy ve výbavě ženy nemělo odličovací mléko, s nímž se odstraní nečistoty, a pleťová voda na dočištění.

Zvolit lze také mycí gel, peeling nebo zklidňující termální vodu. Závisí to skutečně na druhu pleti a péči, která ženě osobně vyhovuje. Následně je dobré použít tonikum, které pleti dodá hydrataci a poté použít krém či noční omlazující noční sérum, s nímž je pokožce dodán dostatek účinných látek. Pouhé odlíčení jednoduše nestačí.

Důležitá hydratace

Pro správné fungování většiny tkání a buněk je nezbytný dostatečný obsah vody. Lidské tělo, a také kůže, totiž obsahuje až 70 % vody. Pokožka představuje nejsvrchnější vrstvu kůže, je tvořena vrstvou neustále se obnovujících buněk a je důležitou ochranou organismu před vlivy okolního prostředí. Pokud dojde k její dehydrataci, nemůže správně plnit svou bariérovou (ochrannou) funkci. Projevuje se suchostí, zarudnutím a snadným popraskáním, pleť je zvýšeně citlivá k vnějším vlivům. Hydratace pleti je tak důležitá pro všechny typy pleti.

Stárnutí pleti



Stárnutí pleti nepřináší jen vrásky, ale také ochabování kontur obličeje, ztrátu hutnosti a pružnosti, jasu a hydratace. Jde o zcela přirozený proces, který lze správnou péčí výrazně zpomalit. Naopak špatnou péčí žena své pleti může i ublížit. Například může dojít k neúměrnému ztenčování pokožky, ke zvýšení citlivosti a stále častěji i k nepravidelným pigmentacím. Dost často se tak stává při podceňování UV paprsků, při používání nekvalitních přípravků či mnohdy agresivními kosmetickými postupy.

Svou roli zde sehrává i špatná životospráva, kouření, alkohol, nedostatečný spánek i pitný režim.

Nevhodné ale také může být, když mladé ženy používají přípravky pro zralou pleť. Působení účinných látek by se mělo postupně zvyšovat. Proto i výrobci u každého přípravku většinou uvádějí, pro jakou věkovou skupinu je určen.

U stárnoucí pleti je vždy vhodné vsadit na přípravky s přírodními účinnými látkami, které pleť dokážou zbavit toxinů, vyhlazovat, projasňovat a působit mladším dojmem. Kromě známých látek, jako jsou vitamíny C a A, sem patří například i koenzym Q10, kolagen, ovocné kyseliny, ale i látky jako výtažek z aphloie či astaxanthin.

„Na základě provedených výzkumů a studií bylo zjištěno, že přírodní astaxanthin zlepšuje celkový stav pleti, viditelně redukuje vrásky, zvyšuje elasticitu pokožky, redukuje stařecké skvrnky a zjemňuje strukturu pleti. U žen a mužů se suchou pletí dokáže zvýšit hydrataci, má tendenci zlepšovat produkci kožního mazu, díky čemuž by mohl být účinný také v léčbě akné," vysvětluje Veronika Likóová ze společnosti Bonaloka.

Když krémy nefungují tak, jak by měly

Možná to znáte také - koupíte si krém od renomované firmy, který by měl být ideální pro vaši pokožku, má výborné reference, ale u vás nefunguje tak, jak jste si představovala. Mnohdy není problém v samotném krému, ale spíše ve špatné typologii vaší pokožky. Krémy opravdu nejsou jen o výborném marketingu, firmy dnes investují obrovské peníze nejen do výroby přípravků, ale i výzkumů a testování na dobrovolnících.

Ženám se tak vždy vyplatí navštívit specializované prodejny, lékárny či profesionální salóny, kde umí udělat analýzu pleti a doporučit skutečně ten nejlepší přípravek.

Problém ovšem může být i ve špatně zvolené textuře krému v konkrétním ročním období. Zatímco v létě je vhodná jemná textura hydratačního krému, v zimě je vhodné volit hutnější krémy, které pokožku chrání i proti chladnému počasí.

Stejně jako u potravin je dobré hledět i na datum spotřeby, a tedy uvedenou expirační dobu na přípravku. Staré krémy už nemusejí být tak účinné - například přírodní přípravky, které neobsahují konzervanty, mohou být opravdu zkažené. Ideální jsou proto krémy s pumpičkou, kam se nedostane vzduch a mikroby, které by pak mohly kůži podráždit.