A o čem v nové napínavé krimi jde? Člen nových Blade Runner a důstojník losangeleské policie K odhaluje dlouho ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela rozvrátit poslední zbytky lidské společnosti. Tato skutečnost ho nutí zahájit pátrání po Ricku Deckardovi, bývalém Blade Runnerovi (Ostré komando), který je už třicet let nezvěstný.

Video

Upoutávka na film Blade Runner 2049

Zdroj: Falcon

„Návrat detektiva Ricka Deckarda jsem si opravdu užíval. Od minulého filmu se skrýval, aby ochránil tajemství, která mu byla svěřena. Věděl, že ho pronásledují, proto zahladil všechny stopy a vytratil se. Mladý důstojník ho vystopuje. Rick je totiž klíčovým momentem záhady, kterou musí vyřešit,“ prozrazuje Ford.

„Je to svým způsobem legrace hrát stejnou postavu po třiceti letech. Nedávno před Blade Runnerem jsem si zopakoval Hana Sola ve Star Wars: Síla se probouzí (2015) a nakonec si dám znovu Indiana Jonese (2020) v jeho pátém pokračování. Jsem tedy zvyklý obléknout si původní šaty, do kterých se naštěstí stále vejdu, tudíž si návraty dnes už legendárních rolí skutečně užívám.

V úplně prvních Star Wars Epizoda IV - Nová naděje si zahrál s Carrie Fisherovou a Markem Hamillem.

FOTO: Profimedia.cz

Navíc jsem zcela fit, takže zatím nepotřebuji žádné z vědeckých vynálezů, myslím tím náhradní díly. Abych to ale nezakřikl, možná se mi někdy umělý kyčel nebo koleno budou hodit,“ směje se Ford, kterého udržuje v kondici i jeho náročný koníček létání.

Měl při něm sice několik nehod, ty byly ale většinou způsobené spíš nedorozuměním než uměním létat. Jako vynikající pilot už dlouho spolupracuje s organizací Riverkeeper, kde jako dobrovolník hlídkuje v helikoptéře nad řekami ve Wyomingu. Pomáhá také při akcích v místních horách a zachránil už desítku horolezců.

Video

Trailer k filmu Star Wars: Síla se probouzí

Zdroj: Walt Disney Studios Motion Picturec/Lucasfilm

Lásku k pilotování rád přiznává. „Létat jsem se naučil až v třiapadesáti, můj život tak dostal třetí dimenzi. Pilotování udržuje mozek neustále v pozoru. Létání je jako dobrá hudba. Vždycky mi zvedne náladu, je to radost ze svobody. Abych to zkrátil - mám jednu ženu, ale osm letadel. Každé vyžaduje jiný druh dovedností. Fascinuje mě, jak se může člověk v létání stejně jako v herectví neustále zdokonalovat. Udržuje mě to fit i fyzicky, jinak bych možná ani nepřežil ty četné pády a komplikované zlomeniny z náročných natáčení,“ tvrdí zkušený profesionál.

Čtyřicet let jsem sledován na každém kroku. Soukromí mám jen ve svém letadle a na ranči ve Wyomingu...

Zatím poslední úraz ho stihl při natáčení Star Wars: Síla se probouzí, kdy byl sražen na zem a vtlačen pod těžké hydraulické dveře kosmické lodi Millennium Falcon. Když ho polomrtvého vytáhli, měl zlomenou nohu a pohmožděnou pánev.

Herectvím se synovi přistěhovalců - Ira Christophera a ruské Židovky Dorothy - splnil velký sen. Za všechno v životě se ale, jak říká, platí. „Když jste pak tak slavný, je to, jako když uzavřete smlouvu s ďáblem, přijdete o anonymitu a navždy ztratíte soukromí. Čtyřicet let jsem sledován na každém kroku. Soukromí mám jen ve svém letadle a na ranči ve Wyomingu. Je velký jako Central Park v New Yorku. Tam jsem šťastný.“

S Arnoldem Schwarzeneggerem v akčním thrilleru Expendables: Postradatelní 3 (2014).

FOTO: Profimedia.cz

Přitom k vysněnému filmu a hvězdné kariéře přišel vyučený tesař-truhlář zcela nečekaně, když pro producenta George Lucase vyráběl ve studiu skříň. Ten ho tenkrát poprosil, aby za chybějícího herce přečetl kus ze scénáře. Ford ho okamžitě svým projevem zaujal. A byl to právě Lucas, který ho v roce 1973 obsadil do snímku Americké graffiti. Čtyři roky nato už přišly první Star Wars (1977) a Fordův Han Solo v Epizodě IV - Nové naději. Následoval věhlasný archeolog Indiana Jones ve filmu Dobyvatelé ztracené archy (1981) a další hity.

Ani dnes tedy Fordovi nic nebrání v tom, aby natočil i páté pokračování jeho nejoblíbenější filmové postavy Indyho. „Indy má pro mě totiž hlubokou symboliku. Přes všechny překážky a útrapy, kterými musel projít, nakonec zvítězil. Měl kuráž, důvtip a inteligenci, byl často vyděšený k smrti, ale nakonec se mu vždycky podařilo přežít. A právě to zvládnu i já,“ tvrdí.

V sci-fi thrilleru Blade Runner 2049 s talentovaným kolegou, Kanaďanem Ryanem Goslingem.

FOTO: Falcon

Natáčení ho očividně pořád nabíjí novou energií. „Každý další film je pro mě ohromnou satisfakcí a potvrzením toho, že nic není nemožné. Jsem vděčný za to, že dál mohu hrát. Mám o třiadvacet let mladší ženu a dítě, které chci vidět dospívat. Od svých čtyř dětí z bývalých manželství mám tři vnoučata. Těším se ze života, mám spousty koníčků a plánů, takže tu chci být, jak nejdéle to půjde,“ říká na závěr atypický důchodce Harrison Ford.