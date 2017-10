Jak dnes vidíte Leonu, která před čtvrt stoletím přišla jako čerstvá absolventka olomoucké filozofické fakulty do Prahy?



To je těžká otázka. Svým způsobem se vidím stále stejně, ale s úlevou vnímám, že díky zkušenostem se cítím jistěji. Víc tuším, kdo jsem. Měla jsem a doteď mám rušný život, netrpěla jsem nikdy nouzí o zážitky, potkala jsem obrovské množství zajímavých lidí, kteří mně umožnili zorientovat se v životě, obohatili ho a pomáhali mi vyzrát.

Ušla jste velký kus cesty. Přesto, je složité uživit se jako zpěvačka?



Domnívám se, že start do profesionálního života nebyl nikdy lehký. K pozici zavedené hvězdy vede dlouhá cesta, a nejinak tomu bylo i u mne. Otázkou je, co kdo od své kariéry očekává. Nicméně si myslím, že uživit se je pro začínající zpěváky asi čím dál těžší. Trh je nasycen, řekla bych dokonce přesycen domácími interprety, navíc sem jezdí spousta úžasných zahraničních hvězd. Podstatné asi je, aby si každý z nás uvědomil, jak krásné povolání máme. A že nejdůležitější motivací je hudba samotná. Je třeba být soudný, pracovitý, a hlavně optimistický.

Nepěstujete si svůj fanklub a ani na večírcích vás není vidět. Proč?



Vzhledem k tomu, že jsem v minulosti mohla poznat lídry fanklubů jiných hvězd a shledala je lehce militantní, až nesoudně zahleděné do té své hvězdy, odradilo mě to. Ale není vyloučeno, že někdy vznikne i ten můj. Nic nevylučuji.

Vaším partnerem byl dlouho designér Bořek Šípek. Jak na něj vzpomínáte?



Na Bořka jako partnera a otce našeho syna Artura vzpomínám vlastně denně. Ráda se obklopuji jeho designem, svítím jeho lustry, jím z jeho nádobí a dostávám kytky, které dávám do jeho váz. Koukám se na Artíka, který mi ho připomíná, a to nejen podobou, ale i humorem. Často u něj probleskne formulace, glosa, která jako by vypadla z úst Bořkovi. Vzpomínáme na něj s láskou. To krásné vždy bude převažovat nad něčím, co se třeba nepodařilo.

Co o něm Arturovi říkáte?



Je milé připomínat synovi, jak úžasného tátu měl. Dělá nám to dobře na duši oběma. Jeho to rozhodně zahřeje a troufám si tvrdit, že i dodává sílu a motivaci. Navíc potkáváme spoustu lidí, kteří před ním otevřeně o Bořkovi hovoří s uznáním a respektem.

Výtvarník a designér Bořek Šípek, který zemřel v roce 2016, byl Leoniným osudovým mužem.

FOTO: ČTK

Pamatujete si ještě na vaše první setkání?



Ano, seznámil nás kdysi můj kamarád Karel Černoch. S Bořkem se znali dlouho a velmi důvěrně. Spolupracovali mimo jiné také na skvělé thajské restauraci Arzenal.

Syna Artura jste před čtrnácti lety porodila v Thajsku. Proč?



Bořek v té době stavěl v Bangkoku designový hotel, takže to byla senzační příležitost odletět a strávit tam čtvrt roku. Vše bylo velmi profesionálně připraveno, letěla jsem na jistotu do přátelského a profesionálního prostředí. Nikdy jsem nelitovala, bylo to super.

Jaký Artur je? Jaké má vlohy?



V Arturovi mám báječného syna a empatickou bytost. Parťáka, se kterým mohu sportovat, pracovat, chodit za kulturou, zkrátka dělat cokoliv. Jsem šťastná, že ho lidi mají rádi, že si všímají, jak je ochotný, slušný, milý. Co víc si přát?

Co se týče vloh, je velmi sportovně nadaný, jde mu téměř vše, na co sáhne. Má rád hudbu, o kterou se zajímá, výborně mu jdou cizí jazyky, miluje dobrodružství a ani přírodní vědy mu nejsou cizí. Od života očekává vzrušení. Čím ale bude, těžko momentálně říct. Rozhodně vím, že si půjde za svým. Ode mě slýchává a snad i vidí, jak je důležité mít svou práci rád, že úspěchy nepřijdou samy, že se pro ně musí něco udělat.

Vycházeli jste s jeho tatínkem v dobrém do konce jeho života. Jak se vám to povedlo?



Nevím, jestli se mi něco povedlo, řekla bych, že to bylo dáno naším vzájemným postojem. Když toho druhého vnímáte jako někoho, kdo si zaslouží lásku a úctu, jde to samo.

Dlouho jste žila se synem sama. Bylo to tím, že jste si nastavila laťku na partnera vysoko?



Myslím, že ano. Koneckonců i sama k sobě jsem náročná.

V soutěži Tvoje tvář má známý hlas překvapila diváky nevšedním zjevem.

FOTO: TV Nova

Má Artur mužský vzor?



Určitě ano, umí ocenit každého správného chlapíka. Ať už to byl jeho táta, nebo jiní muži z jeho okolí. Shledal spoustu sympatických rysů i na mém tátovi, má rád tatínky svých kamarádů. Rozhodně nevyrůstá jen v ženském světě.

Jste známá tím, že jste velmi poctivá a pracujete na sobě. Jaký je váš názor na označení snaživá?



Můžeme ho uchopit pozitivně, ale může vyznít i pejorativně. Hranice je křehká. Jsme opět u citu, ten by měl posoudit, kdy je to fajn a kdy už tlačíme na pilu.

Ztělesňujete typ silné ženy, která si umí poradit. Máte i své slabosti?



To víte, že mám. Bohužel někdy se jen tak rozpláču, nechám nervíčky odtéct. Mám ovšem milé přátele, kterým se mohu svěřit, popovídat si o svých radostech i strastech. Jsem poměrně otevřená, vlastně dokážu hovořit úplně o všem, za nic se nestydím. Vždy cítím, jak se pročistím. Děkuji za trpělivost, laskavost a dobré uši všem svým kamarádkám. Samozřejmě totéž se snažím dělat já pro ně.

Co považujete za svůj největší úspěch?



Asi to, jak se mi to daří s mým Arturem. Dělá mi nekonečnou radost.

S hudebníkem a producentem Pavlem Vítkem spolupracuje často a ráda, pojí je i kamarádství.

FOTO: archív Leony Machálkové

Čeho si na sobě vážíte a čeho byste se nejraději zbavila?



Jsem ráda, že mě práce baví, a to nehovořím jen o mé profesi. Bořek mě inspiroval tím, jak byl ochotný. Troufám si říct, že po jeho boku jsem se stala více otevřenou svému okolí. A ono se to vrací. Nicméně mám bohužel i několik nešvarů. Velmi často se ocitám v situacích, kdy jsem až moc netrpělivá.

U čeho si nejvíc odpočinete?



V přírodě, u krásné muziky, miluji thajské masáže.

Jaký dárek k narozeninám vám udělal největší radost?



Překrásná kytka od mého syna, ve které nechyběly mé milované bodláky.

Na září chystáte narozeninový koncert. V jakém se ponese duchu?

Udělám vše pro to, aby se nesl v radostném, noblesním a také odlehčeném duchu. Na koncertě se spoustou hostů, jako jsou Helena Vondráčková, Jitka Zelenková, Ilona Csáková, Václav Kopta, Petr Kolář, Jaroslav Svěcený, Richard Tesařík, zazpíváme nádherné duety za doprovodu big bandu a smyčcového orchestru. Navíc budou i tanečníci, scéna, projekce. Strašně se těším a přeji si, aby to klaplo! (rozhovor proběhl před narozeninovým koncertem - pozn.red.)

Součástí koncertu má být i křest nového CD. Jaké písničky na něm najdeme?



Album nabídne písně, které mají ve svém repertoáru hvězdy jako Celine Dionová, Tony Bennett, Tom Jones, Lady Gaga, Björk, Frank Sinatra, Barbra Streisandová a další. O aranže se mi postarali pánové Petr Malásek a Jan Steindorfer, krásné texty mi napsali Vašek Kopta, Eda Krečmar a Pavel Cmíral.

Velkou oporu má v mamince Ludmile. „Je to skvělá máma i babička,“ říká o ní. Na snímku i se synem Arturem (14).

FOTO: archív Leony Machálkové

Co dalšího na podzim připravujete?

V současné době žiju přípravami na zábavný pořad Tvoje tvář má známý hlas, do kterého jsem byla oslovena. Potěšilo mě, že jsem dostala prostor se vyřádit. Mám tedy až do listopadu před sebou pořádný mazec. Kromě toho budu samozřejmě také vystupovat a chystám i vánoční koncerty s big bandem Dalibora Kaprase a smyčcovým orchestrem a hostem Tomášem Savkou.