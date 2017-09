Se Sokolem je spjatá už 18 let. V roce 1999 začala pracovat jako vedoucí oddělení nemovitého majetku a investic. Díky tomu poznala mj. většinu tělocvičných jednot.

„Takže když teď jedu přes obce, města, většinou vím, kde je jaká sokolovna, jak je vybavená, v jakém je stavebně-technickém stavu a jak se tam jmenují statutární zástupci,“ říká Hana Moučková. Podotýká, že Česká obec sokolská má v současné době 1102 tělocvičných jednot.

Kam čert nemůže, nastrčí ženu

Starostkou byla zvolena v mimořádných volbách a pro Sokol ve velmi nejisté době v roce 2011. „Mimořádné volby vyvolal pád Sazky. Tenkrát to byl klíčový okamžik pro naši organizaci, protože de facto přišla o polovinu svého rozpočtu. Se ztrátou našich akcií se potýkáme dodnes. Nicméně neviděla bych všechno až tak černě.

Podařilo se nám situaci ustát a dnes si troufám říct, že i stabilizovat. Samozřejmě, žijeme v jiných podmínkách, museli jsme přivyknout novému sytému. Jak říkal už Tyrš – věčný ruch. Každá nepřízeň má ale určitá pozitiva a je to základ pro rozvoj. Všechno se děje asi správně ve svůj čas. My jsme tu od toho, aby spolek fungoval zdárně dál,“ vysvětluje a dodává, že na situaci před šesti lety pasuje přísloví: „Kam čert nemůže…“.

Všesokolský slet

FOTO: Petr Horník, Právo

Navíc tehdy sokoly čekal XV. všesokolský slet. „Když řeknu, že jsme XV. slet logisticky zorganizovali za půl roku, jsem na to ještě dnes pyšná. Bylo to skoro nadlidské úsilí všech, kteří se kolem příprav pohybovali. Po sletu, když jsme se vzpamatovali z šoku, začali jsme přemýšlet, jak dál, věděli jsme, že je potřeba se posunout. Myslím, že pořád je co vylepšovat, rozvíjet. Domnívám se, že se nám to daří.“

Bez trenýrek a nátělníků

U některých lidí však stále přetrvává dojem o jisté zkostnatělosti. K tomu Hana Moučková říká, že chápe, že spolek, který existuje 155 let, má, a snad i musí mít, u veřejnosti určitý obraz, který ale nejde ze dne na den změnit.

„Možná umíme dobře uspořádat slet, PR nám už tolik nejde. To je náš nedostatek. Všichni si nás představují v nátělnících a trenýrkách, ale to tak vůbec není! Jsme spolek sice tradiční, ale s moderním obsahem činnosti.“

Pod pojmem sport pro všechny si rozhodně nepředstavujte upažování v trenýrkách.

Česká obec sokolská má podle své starostky tři základní pilíře. Sport nevýkonnostní, tzv. sport pro všechny, sport výkonnostní – i z řad českých sokolů pocházejí olympionici a reprezentanti – a činnost kulturně-společenskou.

„Posledně jmenovanou oblastí se Sokol naprosto odlišuje od všech organizací fungujících ve sportu. Tato nadstavba dává spolku určitou vážnost. Sokol stál u zrodu tohoto státu a my se nevzdáváme myšlenky vychovávat a vést zejména malé děti a mládež k vlastenectví. Jsem patriot, myslím si, že člověk má vědět, odkud je, kde jsou jeho kořeny, a má si toho vážit,“ říká Hana Moučková.

Hana Moučková v tělocvičně v pražském Tyršově domě

FOTO: Petr Horník, Právo

Pod pojmem sport pro všechny si ale rozhodně nemáme představovat upažování v trenýrkách. Sokol podle své starostky provozuje na 80 běžných sportů, ovšem v nevýkonnostní formě.

„Všichni nemohou být reprezentanty, všichni nemohou dosáhnout na mety nejvyšší. Všichni ale mohou zažívat radost z pohybu, ze setkání s lidmi podobného smýšlení,“ vysvětluje.

Mimořádnost Sokola tkví v tom, že pokrývá v podstatě všechny věkové kategorie. Jeho cvičenci, sportovci, členy jsou děti od batolecího věku až po seniory. „Chceme, aby se našich aktivit zúčastňovaly celé rodiny – děti s rodiči i prarodiči.“

Zmínku o zkostnatělosti rozhodně popírá fakt, že přestože sokolské jednoty (1102) působí v konkurenci ostatních sportovních organizací, naprostá většina členů je mladších 25 let a Sokol je dokáže přitáhnout. „Nám nenarůstají dospělí, ale děti a mládež. Z toho jsem nadšená. To je to nejlepší, co může být,“ říká Hana Moučková.

Slet, výročí překvapení

Od září se Sokol formou celé série projektů začne připravovat na červencový (2018) XVI. všesokolský slet, který bude významnou součástí oslav 100. výročí založení republiky.

„To je zásadní, velmi se těšíme. Oslavy budou probíhat celý rok. Vypukne to hned po prázdninách celorepublikovou akcí Sokol spolu v pohybu.“

Jedná se o týden, v němž je každý den věnován některé z klíčových činností Sokola. Například cvičení předškoláků, rodičů s dětmi nebo seniorů, prezentovat se také bude výkonnostní sport, který představí české sportovní hvězdy se „sokolským rodokmenem“.

Jeden den bude také věnován cvičení pro zdraví. „Tady představíme i úspěšný projekt cvičení pro ženy. Vznikl ve spolupráci s Aliancí žen s rakovinou prsu a pomáhá ženám, které se zotavují z této těžké nemoci,“ popisuje starostka. Týden pak vyvrcholí Sletovou štafetou, jejíž běžci z různých míst republiky, a dokonce i ze Slovenska, doběhnou až do sídla Sokola v pražském Tyršově domě.

Za velký úspěch Hana Moučková považuje projekt zaměřený na předškolní děti, do jehož druhého ročníku se letos přihlásilo více než 46 tisíc dětí z mateřských škol z celé ČR. „Našli jsme způsob, jak malé děti nenásilnou a zábavnou formou přitáhnout k pohybovým aktivitám. Formou, která je blízká jejich věku. Máme skvělé ohlasy od učitelek, o kvalitě projektu vypovídá i záštita od MŠMT a Svazu měst a obcí.“

Dlužno dodat, že metodiku Sokol školkám poskytuje zcela bezplatně. Na XVI. všesokolském sletu, který bude pomyslnou třešničkou na dortu výročních oslav, budou cvičit všechny kategorie. Namátkou rodiče s dětmi, dorostenci a dorostenky, ženy, muži. A jako perličku si Hana Moučková nechala odpověď na mou otázku, zda budou i vojáci? „Budou, nechte se překvapit!“