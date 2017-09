Fenomén tanečních nepolevuje

Taneční v Česku jsou světovým unikátem. Nikde jinde se základy společenských tanců, jako je valčík, waltz, polka, cha-cha nebo jive v takovéto míře hned na hranici dospělosti neučí. V současné době výuku tanců v ČR obstarává zhruba 250 škol a kapacity podzimních kurzů, jejichž cena se pohybuje v rozmezí od jednoho do čtyř tisíc korun, jsou téměř naplněné. Podle tanečních mistrů přihlášku do kurzů berou do rukou místo svých matek sami mladí muži. Taneční jsou totiž stále atraktivní příležitostí k seznámení.