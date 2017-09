Postup lívance: V míse smícháme hladkou a hrubou mouku, droždí, vejce, mléko (mělo by mít pokojovou teplotu), sůl a cukr. Vyšleháme mixérem hladké těsto. Necháme kynout asi 30 minut. Při kynutí těsto mícháme, aby nám nevyteklo. Do lívanečníku nalijeme olej, necháme ho rozehřát a do každého políčka vložíme jednu polévkovou lžíci těsta. Na mírném plamenu smažíme dozlatova z obou stran. Špejlí píchneme do lívanečků, pokud zůstane suchá, jsou hotové. V ubrousku osušíme přebytečný olej. Sabayone: Vodu s cukrem vaříme do hustší konzistence, dokud nezůstane v hrnci mléčný hustý sirup. Žloutky a víno přidáme do odstaveného hrnce k sirupu. Hrnec vložíme do vodní lázně a směs nad vodní lázní šleháme. Směs postupně houstne a zesvětlá. Lívance přelijeme na talíři sabayonem, můžeme přidat ovoce, zmrzlinu a šlehačku.