Pokud bychom si mohly vyměnit šatník s jednou jedinou celebritou, nejspíše by to byla právě Victoria Beckhamová. Její outfity do sebe vždy skvěle zapadají, pro její lodičky bychom vraždily a kabelky máme pečlivě uložené na svém „dreamlistu”.

„Monochrome”

Takzvaným monochrome lookem se rozumí oblečení sladěné do jedné barvy. Právě tento styl je Victorii velmi blízký, často ji fotografové zachytí v podobně ladícím kompletu.

V její nejnovější kolekci najdete i kostýmek v pyžamovém stylu, který Victoria ráda a často nosí. Odpadají tak starosti s laděním oblečení, prostě stačí přidat její ikonické boty a je hotovo.

Navzdory trendům



Říká se, že trendy jsou pomíjivé, ale styl věčný, tím se řídí i Victoria. V jejím šatníku tak najdete nespočet oversized (volných) kostýmků, klasických kabátů a v neposlední řadě brýlí, na které si Victoria velmi potrpí. Málokdy vyjadřuje emoce a velké černé brýle jí v tom skvěle pomáhají.

Ať žijí barvy

Barev se mnoho žen bojí, to ovšem není případ Victorie Beckhamové! Jak na to, abyste nevypadala lacině? Zapomeňte na vzory či zdobení. Najděte si kvalitní, a hlavně jednoduché kousky, které budou působit luxusním dojmem. K nim zvolte velmi decentní doplňky v podobě béžových nebo černých lodiček a kabelky.

Z káčátka labutí

Pokud si myslíte, že se stylem se prostě musíte narodit, není tomu tak. Sama Victoria se v období působení v dívčí skupině potýkala s jeho nedostatkem. Místo na svůj dnes oblíbený minimalismus totiž vsázela na prvoplánovou vyzývavost a extravaganci, která sice možná přilákala pohled nejednoho muže, ale s dobrým vkusem to nemělo nic společného. Každopádně je živoucím důkazem, že styl se dá vytříbit k dokonalosti.

