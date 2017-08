Není káva jako káva, to samé platí i o lidech, kteří si ji objednávají. To si uvědomila australská baristka Maya Gormanová, která se za svou pětiletou kariéru naučila poznat, co si lidé objednají jen podle toho, jak vypadají.

Espreso

Baristka tvrdí, že espreso si většinou objednává člověk, který se chová snobsky, je náladový a chce mít svůj klid. Jeho oblečení zapadá zpravidla do byznys módy a od pohledu je jasné, že na víc než malé preso prostě nemá čas.

Cappuccino



Žádné experimenty, ale jít rovnou na věc. Lidé, kteří si s oblibou dopřávají cappuccino jsou zvyklí na svůj standard. Kávu si umějí vychutnat, ale zároveň je to pro ně primárně příval kofeinu v chutné formě, kdy mohou s přáteli prohodit i pár slov. Výzkumy uvedené na serveru Daily Mail navíc ukazují, že lidé, kteří pijí cappuccino, jsou obsedantní, posedlí kontrolou a mají smysl pro detail.

Mocha



Tuto kávu s příchutí čokolády si obvykle objednávají lidé, kteří touží po kofeinu, ale nemají rádi intenzivní chuť kávy. Podle baristky si ji objednávají převážně mladé dívky, kterým káva zatím nic moc neříká, ale chtějí vypadat před svými přáteli sofistikovaně. Výzkumy navíc prokazují, že lidé, kteří „ujíždějí” na tomto druhu kávy, jsou duší stále dětmi, jsou kreativní a přátelští.

Ledová káva

V teplých měsících je ledová káva dobrým nápadem, obzvláště pak v případě, pokud se vám již na čele začínají dělat krůpěje potu. Pijí ji spolu nejčastěji kamarádky, které si vyměňují nejrůznější klepy a novinky ze svého života. Většinou se totiž jedná o „velké” kafe, které se jen tak nevypije.

Káva bez kofeinu

Káva bez kofeinu je moderní záležitostí, která ovšem nemá příliš logické opodstatnění. Objednávají si ji zpravidla luxusně vypadající dámy nebo sportovní nadšenci. Tito lidé jsou často posedlí tím, jak vypadají, a neradi tráví čas mimo okruh svých přátel.

Flat white

Flat white je trendy káva pro lidi, kteří chtějí něco víc. Víc kofeinu, víc estetiky, víc chuti. Káva se totiž skládá ze dvou dílů espresa a mléčné pěny, se kterou se zkušený barista může vyřádit a „namalovat” na ní labuť, rozetu nebo srdce. Tuto kávu si objednávají lidé uměleckého založení. Většinou se v životě nespokojí s málem a do všeho jdou s vervou.