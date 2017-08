Venku neustále prší a vy nevíte, v jakých botách vyrazit do práce nebo na schůzku? Sáhněte po holínkách! Uvidíte, že se dají skvěle kombinovat.

Do práce

Pokud si myslíte, že holínky se hodí jen do lesa a na chalupu, jste vedle. Dají se nosit do města i do práce, a to i při předepsaném dress codu. Stačí si vybrat modely, které působí elegantně a přizpůsobit k nim i outfit. V případě, že si netroufáte na klasické gumáky pod kolena, vyberte si jejich zkrácenou kotníčkovou variantu.

Ženy, které milují módu, si mohou pohrát s rudou barvou holínek a sladit k nim sako nebo výšivky na džínách či kabelce. Poté již stačí přidat jednoduchou košili, která dodá eleganci.

Kabelka, Mango, 999 Kč. Holínky, Answear, 2699 Kč. Košile, Levi´s, info o ceně v obchodě. Sako, Zara, 1999 Kč. Džíny, Levi´s, info o ceně v obchodě

FOTO: Archiv firem

Dívčí obdobou mohou být ležérní džínové šaty, ke kterým se hodí svetr se vzorem ve stejné barvě jako holínky. V chladnějších dnech můžete přidat lehkou bundu s kapucí.

Kabelka, Orsey, info o ceně v obchodě. Holínky, Answear, 869 Kč. Svetr, Mango, 799 Kč. Šaty, Mango, 999 Kč. Plášť, Mango, 999 Kč

FOTO: Archiv firem

Sportovní elegance



Sportovní elegance je oblíbená pro svou kombinaci pohodlí a stylu. Nejsnáze jí docílíte, když si obléknete dobře sedící džíny, bavlněnou kostkovanou košili a tenký svetr s výstřihem do véčka. Na nohy můžete obout holínky ve výrazných barvách. Kabelku volte prostornou, do které schováte i složený deštník.

Holínky, Answear, 2099 Kč. Kabelka, Beltissimo, 3265 Kč. Deštník, H&M, 299 Kč. Košile, Van Graaf, 999 Kč. Svetr, 699 Kč. Džíny, Levi´s, info o ceně v obchodě

FOTO: Archiv firem

Festivalová kočka

Že se romantické šaty a holínky nesnesou? Právě naopak, protiklady se přitahují. Ženské šaty navíc můžete ozvláštnit výrazným křivákem. Kombinace stylů je trendy každý rok!

Náušnice, H&M, 299 Kč. Holínky, Zoot, 1379 Kč. Šaty, Van Graaf, 3999 Kč. Křivák, Zara, 1299 Kč. Deštník, H&M, 249 Kč

FOTO: Archiv firem

Na houby i na výlet

Hledáte stylový outfit do lesa, který bude navíc praktický? Vezměte si starší džíny a kostkovanou bavlněnou košili, gumáky slaďte s pláštěnkou. Extra body získáte, pokud si vezmete stylový baťůžek v severském stylu. Na nudné barvy ale zapomeňte. Jen ať vás v lese ostatní houbaři poznají.

Batoh, Freshlabels, 2190 Kč. Holínky, Urbanlux, 1520 Kč. Pláštěnka, H&M, 1499 Kč. Košile, Lee, 1599 Kč. Džíny, Wrangler, info o ceně v obchodě

FOTO: Archiv firem