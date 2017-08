Norma Jeane Mortenson měla těžké dětství a mládí. Nikdy nepoznala svého otce a její matka byla mentálně labilní a neschopná se o ni starat. Proto se ve věku 11 let stala svěřenkyní státu.

Marilyn Monroe

Navzdory špatným známkám Norma podle Daily Mailu vynikala v psaní a přispívala i do školních novin. Záhy si ale uvědomila, že jejím cílem je stát se herečkou. Cesta byla zpočátku trnitá a vedla přes modeling. V té době Amerika prahla po svém vlastním sexsymbolu, aby mohla konkurovat dravým italským herečkám jako Gina Lollobrigida, která postupně dobývala Hollywood. Norma si nemohla najít lepší čas. Měla všechno. Blonďaté kadeře, extrémně ženskou postavu a svůdné rty.

Po sérii úspěšných kalendářových fotografií v roce 1946 podepsala svou první smlouvu se studiem 20th Century Fox a byla přejmenována na Marilyn Monroe.

Marilyn Monroe

Zpočátku hrála jen bezvýznamné druhé role ve filmech dnes již dávno zapomenutých. První zlom nastal s filmem Asfaltová džungle, kde se Marilyn doslova mihne, ale divákům se navždy zapíše do paměti díky své kráse. Od té doby to jde jako po másle. Marilyn se stane novým americkým sex-symbolem a proti své vůli je již navždy zaškatulkována do rolí prostoduchých plavovlásek, které častěji než mozek používají svůj oblíbený lak na vlasy.

Marilyn Monroe

To jí však nestačilo. Marilyn se chtěla vzdát své nálepky a věnovat se důstojnějším rolím. Chtěla mít svou nezávislost, a proto na vrcholu slávy začala navštěvovat proslulé newyorské Actor's Studio a založila vlastní produkční společnost Marilyn Monroe Production.

V 60. letech používalo Actor's Studio proces psychoanalýzy. Tento postup využíval hercovy kruté i dobré zážitky k pravdivému vyjádření charakteru role a mnozí mají za to, že právě tento postup vyvolal v Marilyn psychické problémy, které řešila svou „dietou” prášků na spaní a šampaňským. Právě ta se jí stala osudnou i v noci její smrti.

Zemřela ve svém domě v Brentwoodu (Los Angeles) v noci ze 4. na 5. srpna 1962. Její hospodyně ji našla mrtvou s lahvičkou léků vedle sebe a hlavou zabořenou do polštáře. V ruce držela telefonní sluchátko. Ačkoliv se stále vedou konspirace o její smrti, které se vesměs shodují, že šlo o vraždu, soudní lékař klasifikoval smrt jako možnou sebevraždu.

Osudoví muži

První Marilyno manželství se uskutečnilo již v jejích 16 letech, kdy se provdala za hocha ze sousedství Jima Doughertyho. Sňatek uzavřeli 19. června 1942, manželství trvalo do 13. září 1946.

Dalším manželstvím si prošla s basketbalistou Joe DiMaggiem. V roce 1954 uzavřeli na tajno sňatek, ale ani ten neměl dlouhého trvání. Joe její kariéru netrpěl, byl velmi žárlivý a Marilyn několikrát i uhodil, a tak manželství skončilo po pouhých devíti měsících.

Marilyn Monroe a Joe DiMaggio

V roce 1956 se provdala za slavného dramatika Arthura Millera. Ten se jí snažil zachránit od osobní krize, a dokonce jí i napsal roli na míru ve filmu Mustangové (1961), kde mohla uplatnit svou celoživotní touhu stát se herečkou vážných rolí. To byla Marilynina poslední role a s ní skončilo i její poslední manželství. Svazek třicetileté sexuální ikony s o jedenáct let starším intelektuálem skončil rozvodem v Mexiku v lednu 1961.

V průběhu svého života měla Marylin i spoustu milostných avantýr. Mezi její milence patřili i prezident J. F. Kennedy a jeho bratr Robert.