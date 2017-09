Jednačtyřicetiletá Charlize Theronová v něm hraje tajnou agentku MI6 Lorraine Broughtonovou, kterou v roce 1989 vyslali do Berlína pět dní před pádem Zdi, aby vyšetřila vraždu kolegy a našla důležitý seznam s identitou tajných agentů. Chtějí ho totiž všechny zainteresované mocnosti - Amerika stejně jako Anglie, Sovětský svaz a Francie.

Podle kritiků je její Lorraine spojení ledové krásy, lákavého tajemství, přitažlivé sexuality a drsných bojových umění. V jedné bitvě například na schodech bravurně odrovná skupinu brutálních násilníků, a přitom vypadá neodolatelně. Je to moment triumfální ženské síly, který se na stříbrném plátně vidí jen zřídka.

„Nechtěla jsem hrát jen špiónku, která spoléhá na svůj půvab a čeká, až jí v boji přispěchají na pomoc chlapi. To by bylo nudné. Atomic Blonde jsem chtěla zvládnout tvrdě jako oni, byla to pro mě herecká výzva,“ vysvětluje ostřílená herečka.

Ztvárnit tuto postavu ale nebylo vůbec jednoduché. Pod křídla ji vzal zkušený režisér David Leitch, který dělal kaskadéra Bradu Pittovi a Mattu Damonovi a trénoval Keanu Reevese pro roli Johna Wicka. Připravoval se s ní tři měsíce čtyři až pět hodin denně. Zajímavý je i její obrat v akčním filmu. Lorraine nese následky svých zápasů, zraněná a vyčerpaná citově i fyzicky.

„Vzpomínám si, bylo to teprve druhý den a měla jsem obličej samou modřinu, nateklé oko jsem skoro neotevřela. V duchu jsem si říkala, je to opravdu to, co jsem čekala?“

Jako čarodějnice Ravenna, tentokrát s Emily Bluntovou v Lovci: Zimní válce

FOTO: Profimedia.cz

Fanynkou akčních filmů je ale Charlize dlouho. „Vlastně už od chvíle, kdy jsem viděla první Smrtonosnou past v roce 1988. Možná jsem trochu divná. Ráda totiž hraju nejen chlapské postavy, ale i bídáky. Ať už to byla rebelka Furiosa v Šíleném Maxovi: Zběsilé cestě (2015), či legendární kyber-teroristka přezdívaná Cipher v Rychle a zběsile 8 (2017). Ve Zrůdě (2003) jsem zase byla vraždící prostitutkou. Stejné je to i s krásnou, ale ďábelskou Ravennou ve fantasy Sněhurka a lovec (2012),“ vysvětluje.

Proč jí tedy dělá dobře hrát zloduchy? „Jak říkám, jsem nejspíš trochu ujetá, ale opravdu mě zajímá, proč lidi dělají tak hrozné věci. Četla jsem na toto téma spousty knih a přemýšlím, jestli tyto úchylky v chování jsou dány přírodou, nebo výchovou, pořád to ale nemohu pochopit. Proto je pro mě očišťující hrát ďábelskou postavu. Nic špatného se mi ve skutečnosti nestane, a přitom mohu zkoumat, jaké by to bylo v její kůži.“

O Theronové se traduje, že je výborná řidička. Na plátně to dokázala už v roce 2003 v krimi thrilleru Loupež po italsku. „Už v pěti letech jsem od matky, s kterou jsem vyrůstala na farmě v Benoni v Jižní Africe, dostala malý motocykl, od té doby jsem jezdit nepřestala. Když jsem natáčela Loupež po italsku, pánové mi nevěřili. Uvěřili, až když jsem dala 360 km/hod. a předhonila amerického kolegu Marka Wahlberga,“ směje se při vzpomínce na konsternované kolegy.

Tyto riskantní role ale nikdy nejsou zadarmo. „Na Atomic Blonde doplatily moje zuby, dva, naštěstí vzadu, jsem si při trénování nalomila, a ještě před začátkem filmování jsem musela podstoupit operaci a bohužel problémy trvají dodnes,“ dodává smutně.

Vlastně podobné úrazy má snad z každé akční role. Když v roce 2005 natáčela tajnou agentku Aeon Flux ve stejnojmenném snímku, měla po přemetu vyhřezlou krční ploténku, později při dramatickém filmu Cesta si zase při scénách, ve kterých musela křičet, poranila hlasivky.

Nádherná manželka Keanu Reevese v mysteriózním Ďáblově advokátovi

FOTO: Profimedia.cz

Jako herečka na sobě začala tvrdě pracovat hned na počátku 90. let, kdy se přestěhovala do Los Angeles. V Hollywoodu na sebe upozornila v roce 1997 po boku slavného Al Pacina a Keanu Reevese v roli schizofreničky v Ďáblově advokátovi. Jejím velkým hitem byla již zmíněná Loupež po italsku. Od té doby je pro filmové tvůrce nepostradatelná. Režiséři o ní mluví v superlativech: „Charlize překypuje energií, má vynikající instinkt stejně jako schopnost improvizace. Dovede přesvědčivě vyjádřit složité emoce, celý film z ní nespustíte oči,“ říkají unisono.

Snad jediné, na co neměla talentovaná Jihoafričanka štěstí, byli muži, i proto je stále svobodná. Poslední vztah s oscarovým, o patnáct let starším hercem Seanem Pennem, kterého považovala za svou životní lásku, skončil po dvou letech v roce 2015.

„Nijak si ale nestěžuji. Poznala jsem několik výborných mužů, se Seanem jsme byli zasnoubeni a plánovali jsme svatbu. Je to úžasný člověk, žít s ním bylo však náročné. Jsem spokojená a šťastná s dětmi, a kdo ví, možná se pro ně někdy tatínek ještě najde,“ věří Charlize Theronová, která Hollywoodu nabízí daleko víc než svou krásu.