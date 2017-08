Kdo by neměl rád květiny. Ať už na zahradě, ve váze nebo na šatech, pokaždé jim nemůžeme odolat.

Mini

Máte štíhlé nohy, které se nebojíte ukázat? Vsaďte na mini! Tato délka upoutá pozornost k vašim přednostem, díky květovanému vzoru nebudete působit přehnaně sexy.

Zleva: podnikatelka Ivanka Trumpová, zpěvačka Jennifer Hudsonová, herečka Reese Witherspoonová

FOTO: Profimedia.cz

Navíc je to ideální délka do horkých letních dnů, když už nevíte, co si vzít na sebe. Pozor si dejte jen v zaměstnání, kde by mini délka mohla vzbudit rozpaky.

Midi



Midi sukně, jejíž délka končí někde mezi koleny a kotníky, byla dlouhou dobu synonymem pro padesátá léta. Jak je známo, staré věci se často vracejí do módy, stejné je to i s midi šaty. Jejich nespornou výhodou je, že lichotí každé postavě, protože často obepínají jen pas, spodek je splývavý. Pozornost se upíná jen ke kotníkům, které mají i silnější dámy často štíhlé.

Zleva: právnička Amal Clooneyová, herečka Katherine Heiglová, herečka Drew Barrymorová

FOTO: Profimedia.cz

Touto délkou zkrátka nic nezkazíte, navíc díky ní budete vypadat elegantně.

Maxi

Dlouhé, splývavé a volné maxi šaty k létu zkrátka patří. Jsou pohodlné, navíc se nemusíte bát, že by někde vykukovalo něco, co nemá. Mnoho žen tvrdí, že s malou výškou se nedají nosit, ale opak je pravdou.

Zleva: herečka Kate Hudsonová, zpěvačka Mel B, televizní moderátorka Lisa Snowdonová

FOTO: Profimedia.cz

Dlouhé šaty prodlužují postavu, a pokud z nich chcete vytěžit maximum, vezměte si k nim sandálky na vysokém klínku. Vysoké ženy naopak mohou v klidu sáhnout po páskových botách bez podpatku. Šaty můžete přepásat páskem a podtrhnout tak ženskou siluetu nebo je nechte volně vlát a probuďte v sobě boho divu!

Znovuobjevená Celine



Osvěžující novinkou na poli módního světa se stala zpěvačka Céline Dionová. Ta se nedávno spojila s uznávaným stylistou Law Roachem a nutno říci, že tahle dvojka míří hodně vysoko.

Zpěvačka Céline Dionová

FOTO: Profimedia.cz

Céline se stala nejfotografovanější celebritou na všech přehlídkách, které navštívila, a zdá se, že nové šaty jí vlévají novou krev do života, možná za tím stojí i nový přítel. A jak si poradila s květinovým vzorem? Posuďte sami.