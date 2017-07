Jako hlavní modelka celé přehlídky byla vybrána právě paní Františka, a to jednohlasně. Ta přiznává, že z celého vystoupení má vždy trému.

„Bojím se, abych neudělala ostudu sobě a RoSe. Jsem už stará a špatně chodím. Loni mě vedl pan Harapes, letos to byl pan Žantovský,“ chlubí se paní Modlitbová, která si na módu už moc nepotrpí.

Loni paní Modlitbovou vedl Vlastimil Harapes.

FOTO: archiv F. Modlitbové

Recept na dlouhověkost

Paní Modlitbová dokazuje, že věk je skutečně jen číslo. Novinkám prozradila recept na dlouhé zdraví.

„Měla jsem klidné mládí a potom taky klidné manželství. Nerozčilovala jsem se. Všechno mi šlo v životě hladce. Až teď to stáří... už to není, co to bývalo,“ přiznává nejstarší obyvatelka seniorského domu v pražských Kobylisích.

Vintage oblečení

Kvůli chodítku se prý nemůže tolik odvázat. Většina oblečení, které vlastní, už prý něco pamatuje. Šaty, které měla během rozhovoru na sobě, jsou 40 let staré. „To mi dovezla neteř z Německa. Moc se nenosily...,“ chlubí se paní Modlitbová s tím, že na novinky v oblasti módy si moc nepotrpí.

Letošní přehlídka byla v námořnickém stylu a modely Centru RoSa, které podporuje seniory, zapůjčil obchodní řetězec Marks and Spencer.

„Tyto přehlídky děláme hlavně pro radost obyvatel. Těší se z toho ale i ostatní. Vždy je zde dobrá nálada a dámám to pokaždé velmi sluší,“ řekla Novinkám ředitelka centra Marta Dvorská.

Pozvání letos přijal spisovatel a překladatel Michael Žantovský a tanečník a choreograf Yemi A.D., který měl v hledišti i svou babičku.