1. Přirozený vzhled

Podobně jako u vlasů či líčení, i u vzhledu nehtů dominuje přirozenost. Naprostým hitem je tělový odstín, který působí nenápadně, a přitom elegantně. Nude laky se navíc hodí ke všem barevným kombinacím oblečení i sandálů.

Rozhodně nic nezkazíte ani jemně růžovou, okrovou či meruňkovou. Naopak, v kombinaci s opálenou pokožkou budou vypadat velmi elegantně.

Zleva: Yves Rocher Pastelová francouzská manikúra. Cena: 59 Kč; Rimmel Lak na nehty 60 Seconds Super Shine 8 ml, odstín 203 Lose your lingere. Cena: 55 Kč; Loreal Paris Lak na nehty Le Vernis À L`Huile By Color Riche 3x 13,5 ml - odstíny: 114 Nude dermoiselle, 222 Jardin des roses, 226 Nymphea. Cena: 125 Kč; Tom Ford Nail Lacquer - odstín Show me the Pink. Cena: 950 Kč; Marionnaud lak na nehty. Cena: 119 Kč

FOTO: Archiv firem

2. Barvy moře

Skutečným hitem jsou pak všechny odstíny modré - od pastelových odstínů, přes azurový, temně modrý či mentolový odstín.

Zleva: Douglas Glow lak na nehty, odstín Blue & Glow. Cena: 199 Kč; Douglas Cameleon lak na nehty, odstín Spectral green. Cena: 199 Kč; Marionnaud Les Verts lak na nehty. Cena: 119 Kč; Douglas Stay and care gel. Cena: cca 182 Kč; Yves Rocher Odlakovač v tužce. Cena: 139 Kč; Dermacol Odlakovač na nehty bez zápachu Odourless 120 ml. Cena: 75 Kč

FOTO: Archiv firem

3. Pastelové barvy

Pastelové barvy k létu jednoduše patří. Letošním hitem je kanárkově žlutá, korálově oranžová či jemně modrá.

Zleva: Maybelline Colorama laky na nehty 3x. Cena: 70 Kč; Essence Lak na nehty, odstín 01 fun is where you are. Cena: 63 Kč; Dermacol 5 Day Stay. Cena: 88 Kč; Sally Hansen Lak na nehty Complete Manicure. Cena: 125 Kč; Alessandro Laky na nehty, odstín 33 - Hurly Burly. Cena: 59 Kč

FOTO: Archiv firem

4. Výrazné a neonové barvy

Neonky jsou in každé léto, dokonale zvýrazní opálení. Letos je hitem i jejich kombinace, např. odstín zelené s modrou či růžová se žlutou.

Zleva: Dermacol Neonový lak na nehty 5 ml 3x. Cena: 42 Kč; Douglas Nail Polish Effects, odstín Peachy Foly. Cena: 199 Kč; Maybelline Colorama laky na nehty 2x. Cena: 70 Kč

FOTO: Archiv firem

5. Variace červené

Laky nejrůznějších odstínů červené patří mezi dlouholetý evergreen.

Zleva: Avon Dlouhotrvající lak na nehty True Color (Nail Wear Pro+) 10 ml, odstín Coral reef. Cena: 55 Kč; Yves Rocher Lak na nehty s gelovým efektem, odstín Rouge Imperial. Cena: 119 Kč; Bourjois Lak na nehty (La Laque Nail Polish) 10 ml, odstín Are you ready. Cena: 135 Kč; Tom Ford Nail Lacquer. Cena: 950 Kč; Yves Rocher Zářivý lak na nehty, odstín Cerise noire. Cena: 79 Kč

FOTO: Archiv firem

6. Metalické odstíny

Metalické odstíny ocení ženy milující extravaganci, ale i letní festivaly, protože právě takové laky jsou zde naprostou nezbytností.

FOTO: Profimedia.cz

Jak dosáhnout toho, aby lak co nejdéle vydržel



Před samotným lakováním nejprve nehet přetřete odlakovačem, který z něj odstraní veškerou mastnotu a lak bude moci lépe přilnout k povrchu. Poté se držte pravidla tří vrstev.

Nejprve na nehet naneste kvalitní podkladový lak tzv. base coat, který nechte pečlivě zaschnout. Pro předcházení odlupování laku, a také v případě, že máte slabé nehty, nalakujte barevný nebo průhledný posilující lak. Po jeho úplném zaschnutí aplikujte poslední vrstvu, takzvaný top coat, který laku dodá na životnosti. Tento průhledný lak lze aplikovat opakovaně po 2-3 dnech.

Odolnost nalakovaného nehtu také prodloužíte volbou tzv. permanentních laků, které se vytvrzují v UV nebo LED lampě. Výbornou volbou jsou pak slupovací laky Striplac.