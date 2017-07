Při vytváření koktejlu byste se měli držet několika základních kroků. Většina lidí se soustředí pouze na tělo koktejlu a zapomínají na after taste a vůni, které jsou nezbytně důležité.

„Tělo koktejlu je chuť, kterou cítíte po napití, je to nejvýraznější chuť v koktejlu. After taste je chuť, kterou pocítíte po pozření koktejlu, často na ni spousta barmanů zapomíná. After taste vám zůstane v ústech po napití. Pokud koktejl nemá after taste, je plochý a prázdný. Podobně je to i u vůně. Říká se, že vůně tvoří až 70 % procent našich chutí a s tím souvisí i vizuální část koktejlu, která nesmí být opomíjena. Pokud vás koktejl bude vizuálně odrazovat, tak vás na něj přejde chuť, ať je sebelepší,” vysvětluje profesionální barman Jan Lukas z českokrumlovského podniku Apotheka bar.

Jaké jsou trendy tohoto léta

Základem jsou především čerstvé letní suroviny, které vás osvěží v horkých dnech. Čím dál populárnější jsou různé spritzy či domácí limonády. Většina lidí určitě nepohrdne ani sklenkou dobře vychlazeného šampaňského.

Nealkoholické koktejly

BBQ Surprise

FOTO: Mattoni (4x) Suroviny: 8 kostiček červeného melounu, 1 stonek rozmarýnu, pár kapek Tabasca dle chuti, Mattoni s příchutí grapefruitu na dolití, rozmarýn na ozdobu

Postup: Všechny komponenty naskládáme do vyšší sklenice a zalijeme mattonkou.

Mat & Toni

Suroviny: 3 cl čerstvé limetkové šťávy, 1 cl sirupu z čistého třtinového cukru (Monin), 1 cl zázvorového sirupu (Monin), 5 proužků čerstvého zázvoru, Mattoni na dolití, zázvor a bazalka na ozdobu

Postup: Vše smícháme a pak už jen čekáme na účinky zázvoru.

Sharp Voice

Suroviny: 2 cl lychee sirupu, 2 cl čerstvé citrónové šťávy, 2 cl džusu Granini černý rybíz, 10 cl perlivé Mattoni, chilli paprička k promíchání a na ozdobu

Postup: Všechny ingredience smícháme v šejkru a podáváme s papričkou.



Dolce 20

Suroviny: 2 cl vanilkového sirupu, 1 cl bezinkového sirupu, 3 cl jablečného džusu, 1 cl citrónové šťávy, Mattoni

Na ozdobu: celá skořice, pepř

Postup: Sirupy, džus a citrónovou šťávu postupně nalijeme do šejkru, doplníme rozdrceným ledem, pořádně protřepeme, aby se všechny ingredience spojily, nalijeme do sklenice a dolijeme Mattoni. Nakonec přisypeme trošku mleté skořice a pepře, jako ozdobu vložíme kousky skořicového dřívka do sklenice. Drink bude krásně ovoněný, osvěžující, s pikantním dozvukem.

Jogurtové Espresso

FOTO: Illy (2x) Suroviny: 25 ml espressa illy, 20 ml bílého jogurtu, 15 ml mléka, cca 1 g kakaového prášku

Postup: Připravíme espresso. Do sklenice illy o objemu 60 ml dáme vrstvu jogurtu a opatrně přidáme kávu tak, aby se s jogurtem nesmíchala (pomůže například nalévat přes lžičku po stěně sklenice). Našleháme mléko spolu s kakaovým práškem a opět opatrně naneseme na kávu.



Alkoholické koktejly

Citrus Grappino

FOTO: Fernet Stock (3x) Suroviny: 2 dl Fernetu Stock Citrus, 5 dl domácí hroznové limonády, led

Ozdoba: hroznové víno, ½ citrónu Hroznová limonáda: 300 g hroznového vína. Víno omyjte a vložte do odšťavňovače. Šťávu zřeďte 3 dl sody. Postup: Džbán naplníme ledem a zalijeme fernetem a sodou s hroznovou šťávou. Přidáme kuličky hroznového vína překrojené na půlky a plátky citrónu. Dobře promícháme.

Citrus Cucumber

Suroviny: 2 dl Fernetu Stock Citrus, 5 dl domácí okurkové limonády, led Ozdoba: ½ salátové okurky, citrón Okurková limonáda: Na přípravu okurkové šťávy použijeme jednu menší salátovou okurku. Oloupeme ji a nakrájíme na větší kusy, vložíme do odšťavňovače. Přidáme citrónovou šťávu z jednoho vymačkaného středního citrónu. Dále vmícháme cukrový sirup, který vytvoříme z 3 polévkových lžic cukru a stejného množství horké vody. Přidáme 3 dl sody. Postup: Do džbánu nalijeme fernet a okurkovou limonádu. Nakonec přidáme slabé plátky salátové okurky a citrónu a nápoj dobře promícháme. Necháme vychladit a naléváme do sklenic s ledem.

Citrus Bezzino

Suroviny na 4 drinky (1 džbán): 2 dl Fernetu Stock Citrus, 5 dl domácí bezinkové limonády, led Ozdoba: plátek citrónu Bezinková limonáda: 0,5 dl bezinkového sirupu smícháme s 0,5 dl čerstvé citrónové šťávy, kterou získáme vymačkáním jednoho středního citrónu. Přidáme 4 dl sody. Postup: Džbán naplníme ledem a zalijeme fernetem s domácí bezinkovou limonádou. Přidáme nakrájený citrón a vše dobře promícháme.

Medové jablko

FOTO: R. Jelínek (2x) Suroviny: 4 cl Bohemia Honey R. Jelínek, 15 cl jablečného džusu, skořice, led

Postup: Vysokou sklenici naplníme ledem, na který postupně nalijeme medovou slivovici a jablečný džus. Ozdobíme skořicí.



Hruška se zázvorovou limonádou

Suroviny: 4 cl hruškovice Williams R. Jelínek, 25 cl zázvorové limonády, zázvor, kompotovaná hruška, led

Postup: Vysokou sklenici naplníme ledem, na který postupně nalijeme hruškovici a zázvorovou limonádu. Nakonec ozdobíme zázvorem a kompotovanou hruškou.



Plantážník

FOTO: Saint James Suroviny: 4 cl Imperial Blanc Saint James, 15 cl džusu / ovocné šťávy, třtinový cukrový sirup Saint James, ovoce, led

Postup: Přímo do nízké sklenice na led odměříme rum, dolijeme džusem a dle potřeby dosladíme třtinovým sirupem. Ozdobíme ovocem.

Bloom Pear Bellini

FOTO: Bloom Suroviny: 25 ml Bloom Premium London Dry Gin, 10 ml hruškového džusu, cava Anna de Codorníu

Postup: V shakeru promícháme gin s 10 ml hruškové čerstvé šťávy nebo džusu a ledem. Poté přelijeme do vychlazené vysoké vinné skleničky. Zbytek sklenice doplníme španělským šumivým vínem cava Anna de Codorníu a podáváme.

Night Spirit mojito

FOTO: SodaStream (2x) Suroviny: 4 cl rumu Havana Club Añejo 3 Años, 1/2 limety, 8 lístků máty peprné, dle chuti hnědý třtinový cukr a 10 cl koncentrátu SodaStream Mojito smíchaného se silně naperlenou vodou

Postup: Do sklenice collins dáme pokrájenou limetu, podrtíme samotnou nebo dle chuti s cukrem, přidáme lístky máty a pomačkáme je drtítkem. Přidáme rum, doplníme ledem nebo ledovou tříští, nalijeme koncentrát namíchaný s naperlenou vodou a řádně promícháme barovou lžičkou odspodu. Navršíme led nebo ledovou tříšť a ozdobíme stonkem máty.





Night Spirit Moscow Mule

Suroviny: 4 cl vodky Absolut, 1 cl čerstvé limetkové šťávy, 20 cl koncentrátu SodaStream Moscow Mule

Postup: Do plecháčku nalijeme vodku, čerstvou limetkovou šťávu, koncentrát Moscow Mule, vložíme až po okraj kostky ledu a dolijeme téměř po okraj perlivou vodou. Jemně promícháme zespodu barovou lžičkou a ozdobíme snítkou máty a plátkem limetky.



Světový Manhattan

FOTO: Johnie Walker Suroviny: 5 cl Johnnie Walker Red Rye Finish, 2 cl sladkého vermutu, kapka Angostura Bitters

Postup: Do míchací sklenice vložíme led, odměříme všechny tekuté přísady a nápoj promícháme barovou lžičkou. Pak ho přes sítko nalijeme do skleničky a vložíme třešničku na napichovátku.



Baileys Chocolatini

FOTO: Baileys Suroviny: 75 ml Baileys Original Irish Cream, 25 ml Smirnoff vodky, čokoládový sirup, led

Postup: Nalijeme do koktejlového shakeru Baileys a přidáme vodku, poté přilijeme čokoládový sirup. Vhodíme do shakeru pár kostek ledu a vše dobře protřepeme, až bude tekutina hedvábně jemná. Drink nalijeme do koktejlové sklenice a ozdobíme hoblinkami čokolády.

Black Spiced & Apple

FOTO: Captain Morgan Suroviny: 4 cl Captain Morgan Black Spiced, 20 cl jablečného džusu, plátky jablka

Postup: Vysokou sklenici naplníme ledem a plátky jablka, pár si jich necháme na později. Přes led přelijeme Captain Morgan Black Spiced, následně přidáme jablečný džus. Nakonec dozdobíme zbylými kousky jablka.

Black Light

FOTO: Premier Wines & Spirits (2x) Suroviny: 4 cl Ole Smoky Blackberry Moonshine, 0,33 l světlého piva Postup: Do vysoké nebo zavařovací sklenice nalijeme jedno kvalitní malé světlé pivo, následně vlijeme také 4 cl americké Moonshine whiskey s příchutí ostružin od legendární značky Ole Smoky. Netradiční koktejl doplníme čerstvými ostružinami, případně menším plátkem citrónu.



Aperitíf Spritz

Suroviny: 4 cl Aperitíf, 1 dl sektu, 5 cl sody Postup: Originální variaci spritzu můžeme připravit i z českých surovin. Naplníme sklenici na víno ledem, přilijeme panáka blatenského likéru Aperitíf s příchutí pomeranče a rebarbory a postupně dolijeme 10 cl kvalitního sektu či jiného druhu šumivého vína, a 5 cl sody. Po promíchání drink okrášlíme plátkem pomeranče.

Mystic & Spice FOTO: Thomas Henry Suroviny: 4 cl Bayou Spiced, 1 dl Thomas Henry Mystic Mango Postup: Do menší sklenice naplněné ledovými kostkami vymačkáme limetovou šťávu a nalijeme 4 cl pikantního rumu Bayou, který obsahuje koření z Louisiany. Přilijeme limonádu s příchutí manga. Koktejl zamícháme, pro větší říz přidáme měsíček limetky a chilli papričku.

Ginger Premium

FOTO: Litovel (2x) Suroviny: 2 cl rumu Capitan Bucanero Elixir 7 Años, 2 cl likéru Monin Lime Citron Vert, 1 cl sirupu Monin Ginger, cca 10 cl piva Litovel Premium nebo Litovel Moravan (na dolití), zázvor, limeta na ozdobu

Postup: Všechny ingredience smícháme v šejkru a nalijeme do vyšší sklenice. Dolijeme pivem Litovel Premium nebo Litovel Moravan. Na závěr dozdobíme zázvorem a limetou.



Herb Berr Mojito

Suroviny: 4 cl white rumu Bacardi, ½ limety, 1 barovou lžičku třtinového cukru, 10 lístků máty peprné, cca 10 cl piva Litovel Classic na dolití, snítku máty peprné na ozdobu

Postup: Do sklenice typu long vložíme na měsíčky rozkrojenou ½ limety, zasypeme barovou lžičkou třtinového cukru. Drtítkem dostatečně podrtíme tak, aby limeta pustila maximum šťávy. Přidáme lístky máty a jen zlehka znovu podrtíme. Sklenici doplníme ledovou tříští. Přidáme rum a dolijeme pivem. Barovou míchací lžičkou koktejl dostatečně promícháme.

Koktejl plný vášně



FOTO: Bohemia Sekt Suroviny: 4 cl Pražské vodky, 3 cl Monin Elder Flower, 1 cl čerstvé limetkové šťávy, 6 cl čerstvé šťávy z růžového grapefruitu, Bohemia Sekt rose demi sec, jahoda, borůvky a bazalka Postup: Drink, který dostatečně osvěží a udělá skvělý dojem. Smícháme vodku, monin, ovocné šťávy a dolijeme Bohemia Sekt rose demi sec. Ozdobíme jahodou, borůvkou a bazalkou.



Malinové potěšení FOTO: Rotkäppchen (2x) Suroviny: 8-10 malin (čerstvé nebo zmrazené), listy máty na ozdobu, 1 cl malinového sirupu, 1 cl malinového likéru, přibližně 1 deci Rotkäppchen Rosé Sec, kostky ledu Postup: Umyjeme maliny a listy máty. Z malin uděláme pyré, poté nalijeme do skleničky na šampaňské nebo jakékoli vysoké skleničky a přidáme lístek máty. Přidáme malinový sirup a malinový likér, poté dáme do sklenice kostky ledu a deci šumivého vína. Jako dekoraci použijeme malinu a lístečky máty.

Melounová bowle Suroviny na 4-6 koktejlů: 500 g cukrového žlutého melounu, 500 g vodního melounu, 500 g melounu Cantaloupe, láhev Rotkäppchen Rosé Sec, 2 neošetřené citróny, 2 lžíce hnědého cukru, 80 ml rebarborového sirupu, kostky ledu

Postup: Odstraníme z melounů jadérka a vykrajovátkem na ovoce vytvoříme kuličky. Pokud nemáme vykrajovátko, nakrájíme melouny na malé kostičky. Umyjeme citróny a nakrájíme je na tenké plátky. Plátky citrónů, melounové kuličky nebo kostky, hnědý cukr a rebarborový sirup dáme do větší misky a zalijeme sektem, dáme vychladit do lednice. Po vychlazení přidáme kostky ledu a koktejl rozlijeme do skleniček. Ze zbylého melounu připravíme ozdobu na skleničku. Na ozdobení můžeme také použít rybíz, citrón nebo lístek meduňky.

Coffeetail n°50

FOTO: Lavazza (2x) Suroviny: studená káva (Cold brew), kubánský rum Havana Club, citrónová kůra

Postup: Pokud chceme tento drink připravit přesně podle receptu, je nutná malá příprava předem. U studené kávy neboli cold brew je krátká extrakce v horké vodě nahrazena 12hodinovým louhováním ve vodě studené. Kávu tedy můžeme nechat louhovat třeba přes noc. Další postup přípravy je pak stejný jako u Cuba Libre, pouze cola je nahrazena kávou. Nápoj se podává v průhledné sklenici s proužkem citrónové kůry.

Passion Me

Suroviny: Maracuja (passion fruit), oslazené espresso, vodka, zázvorová limonáda (Ginger ale), čerstvá máta, led

Postup: Sklenici do půlky naplníme zázvorovou limonádou a přidáme 40 ml vodky. Espresso rozmixujeme s ledem a vytvoříme tříšť, kterou nalijeme do sklenice. Přidáme kousky maracuji a ozdobíme lístkem čerstvé máty.

Melounové Mojito

FOTO: Bouquet Suroviny: zhruba 7 kostek bezpeckového melounu Bouquet, 4 cl světlého rumu (například Bacardi Carta Blanca), limetku, 10 lístků máty, 3 lžičky třtinového cukru, sodu na dolití Postup: Do mixéru vložíme meloun a rozmixujeme. Do sklenice hodíme nakrájenou limetku, čerstvou mátu, třtinový cukr a rozmačkáme je například pomocí vařečky. Přidáme rozmixovaný meloun. Po okraj sklenice nasypeme drcený led. Nalijeme světlý rum a dolijeme sodou. Na sklenici naaranžujeme trojúhelníček melounu a doplníme snítkou máty.