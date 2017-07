Na festivalu si můžete samozřejmě bohatě vystačit jen se stanem, karimatkou a pár kousky oblečení. Pro ty, kteří si ale chtějí festival užít téměř jako v pohodlí domova, mámě několik tipů.

Oblečení



Ať už předpověď hlásí slunečno, nebo ne, vezměte si s sebou pláštěnku a holínky. Nikdy nevíte, kdy se počasí změní a v rozoraném poli se vám v žabkách procházet jistě nechce. Stejně tak si nezapomeňte přibalit do tašky teplou mikinu, kterou využijete, až se v noci ochladí. Případně v ní můžete i spát.

Drogerie

Všechny druhy festivalů se potýkají s nedostatkem vody. Vyřešte tento problém kulišácky a pořiďte si kosmetické zázraky, které vám vodu alespoň na pár dní vynahradí.

Základem jsou vlhčené ubrousky, kterými si můžete odlíčit make-up, osvěžit obličej nebo si očistit ruce. Další položkou, která by na vašem seznamu neměla chybět, je suchý šampón, který odstraní mastnotu u kořínků vlasů a dodá jim objem. Samozřejmostí by měl být i kartáček a zubní pasta. Pokud do krosny přibalíte navíc i malé balení ústní vody, budete za ni v průběhu festivalu vděční. Odstraní totiž i ten nejhorší zápach alkoholového dechu.

Výhodné je pořídit si i jednorázové špunty do uší. Není nic horšího, než když ulehnete do stanu a vedle vás různé partičky stále hlasitě oslavují a popíjejí, případně nedaleko doznívají koncerty posledních kapel.

Nezapomeňte ani na toaletní papír, protože ten v mobilních záchodech dojde několik málo hodin po začátku festivalu.

Elektronické vychytávky

Ačkoli mnohé festivaly nabízejí nabíjení mobilních telefonů, většinou je to zpoplatněno, nebo si budete muset vyčkat dlouhou frontu. Vezměte si proto s sebou minimálně jednu externí nabíječku (power banku), kterou můžete nosit i přes den v malé kabelce.

Rady navíc



Každý to zná, festivalová rána bývají těžká. Nakupte si proto předem pár trvanlivějších potravin - paštiky, rohlíky a sušenky, které si budete moci sníst bezprostředně po probuzení. Není totiž nic horšího než dlouhé stání ve frontě na snídani na přímém slunci, případně ještě s bolehlavem.

Současně nezapomeňte ani na hotovost, v areálech festivalů totiž většinou nejsou bankomaty. Chybět by vám neměla ani malá lékárnička s prášky proti bolesti hlavy a na alergii, hodí se i náplasti, fáč a dezinfekce.